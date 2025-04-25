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        Haberler Dünya UCM Temyiz Dairesi, İsrail'in, Mahkemenin yargı yetkisine itirazını kabul etti | Dış Haberler

        UCM Temyiz Dairesi, İsrail'in, Mahkemenin yargı yetkisine itirazını kabul etti

        Uluslararası Ceza Mahkemesi Temyiz Dairesi, İsrail'in, Mahkemenin İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi bulunmadığı yönündeki itirazını reddeden Ön Yargılama Dairesinin kararını hatalı buldu, söz konusu itirazın yeniden değerlendirilmesine hükmetti. Ayrıca, Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin askıya alınması talebi reddedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 07:12 Güncelleme: 25.04.2025 - 07:12
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        UCM İsrail'in itirazını kabul etti
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        Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail'in, Mahkemenin yargı yetkisine ilişkin itirazını reddeden Ön Yargılama Dairesinin kararını esastan bozarak, söz konusu itirazın yeniden değerlendirilmesine hükmetti.

        UCM'den yapılan açıklamaya göre, Temyiz Dairesi aldığı kararla, İsrail'in, Mahkemenin İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi bulunmadığı yönündeki itirazını reddeden Ön Yargılama Dairesinin kararını hatalı buldu.

        Temyiz Dairesi, İsrail'in Roma Statüsü'nün 19(2)(c) maddesi kapsamında UCM'nin yargı yetkisine itiraz etme hakkının Ön Yargılama Dairesi tarafından yeterince değerlendirilmediğini belirledi.

        Temyiz Dairesi, ülkelerden ve kurumlardan yeniden beyan alınmasına gerek olmaksızın İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine yönelik itirazının esastan incelenmesi için dosyayı Ön Yargılama Dairesine geri gönderdi.

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        NETANYAHU VE GALLANT HAKKINDAKİ TUTUKLAMA EMRİNİN ASKIYA ALINMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

        Temyiz Dairesi ayrıca, İsrail'in "Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin Ön Yargılama Dairesinin nihai kararı gelene kadar askıya alınması" talebini reddetti.

        Öte yandan Temyiz Dairesi çoğunluk kararıyla, İsrail'in soruşturma sürecine ilişkin yeni bir bildirim yapılması talebinin reddine karşı yaptığı itirazı da kabul edilemez buldu.

        UCM Ön Yargılama Dairesi, 21 Kasım 2024 tarihli kararında, UCM'nin, Filistin olayında ve İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi bulunduğunu belirterek İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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