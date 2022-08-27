Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl alternatif turizm rotası oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve Batı Torosların ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'ın eteklerindeki Uçarsu Şelalesi ile Yeşilgöl, doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarının dikkatini çekiyor.
1800 metre rakımdaki Akdağ'ın yamaçlarından eriyen kar sularının beslediği krater gölü Yeşilgöl, soğuk suyu ile yazın sıcağından bunalanlara alternatif sunuyor. Gömbe Ovası'na doğru akan toplam alanı 50 dekar olan göl, yeşilin tüm tonlarını barındıran rengiyle ilgi görüyor.
MEYVE BAHÇELERİNE HAYAT VERİYOR
Yeşilgöl'den aşağı doğru akan suyun bir kısmı Kaş, Elmalı ve Demre'nin bazı mahallelerinde içme suyu ihtiyacını karşılarken bir bölümü de Gömbe ve Elmalı ovalarındaki meyve bahçelerine hayat veriyor.
Akdağ'ın eteklerindeki ikinci doğal güzellik ise Uçarsu Şelalesi. Göl yakınındaki Uçarsu Şelalesinin 60 metre yükseklikten kan suyu Gömbe Ovası'na dökülüyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruyan Uçarsu, bu yıl etkili olan yağışlarla eski canlı görüntüsüne kavuştu.
Doğal coğrafi dokuyu turizme kazandırmak amacıyla Kaş Belediyesince Gömbe Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi hayata geçirildi.
TANINIRLIĞI ARTTIKÇA ZİYARETÇİ SAYISI DA ARTTI
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgenin tanınırlığı arttıkça ziyaretçi sayısının da arttığını söyledi.
Bölgeyi alternatif turizme dahil etmek amacıyla önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Ulutaş, Gömbe Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında panayır alanı yaptıklarını belirtti.
Bölgede peyzaj düzenlemeleri yaptıklarını anlatan Ulutaş, araç yolu zeminini yeniden düzenlediklerini, refüj ve kaldırım çalışmasıyla bölgeye ulaşımı kolaylaştırdıklarını dile getirdi.
SUYUN AKIŞINI GÖRMEK İÇİN GELİYORLAR
Yeni yatırımlarla bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turist beklediklerini vurgulayan Ulutaş, "Gömbe'ye gelenler, nezih ve doğa ile iç içe bir ortamda tatil yapabiliyor. Gömbe'mizin çehresini değiştirmeye, ihtiyaçlarını, hizmetlerini kazandırmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da Gömbeli hemşehrilerimizi mutlu edebilmenin gayreti içerisinde olacağız" ifadesini kullandı.
Bölgeyi ziyaret eden Salih Demirci de geçen yıl kuruyan Uçarsu Şelalesi'nin bu yıl eski görüntüsüne kavuştuğunu söyledi.
Burada eşsiz bir güzelliğin hakim olduğuna dikkati çeken Demirci, doğaseverlerin kilometrelerce öteden bu suyun akışını görmek için Gömbe Yaylası'na geldiğini aktardı.
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