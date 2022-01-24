18.00'E KADAR DURDURULDU!



Kentte etkisini artıran kar, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşların güvenlik için 18.00'e kadar yapılmayacağı açıklandı.



AA'da yer alan habere göre, havalimanındaki yetkili birimlerce saat 16.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, uçuşlarla ilgili değerlendirme yapılacağı öğrenildi.





