Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Uçak arızalandı: Bakan Blinken Davos'ta mahsur kaldı

        Uçak arızalandı: Bakan Blinken Davos'ta mahsur kaldı

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Boeing uçağının arızalanması nedeniyle Davos'ta mahsur kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 23:32 Güncelleme: 17.01.2024 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Blinken Davos'ta mahsur kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, uçağının oksijen sızıntısıyla ilgili 'kritik bir arıza' yaşamasının ardından Davos'ta mahsur kaldı. Bakan Blinken'ın temaslarını takip eden gazetecilere göre Blinken'ı almak için İsviçre'ye başka bir uçak gönderiliyor.

        Pazartesi günü Davos'a gelen Bakan Blinken'ın bugün Washington'a geri dönmesi planlanıyordu.

        Blinken'ın Davos'tan Zürih'e helikopterle gittiği, burada uçağına bindiği ancak daha sonra uçağın kalkamayacağının kendisine bildirildiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bakan Blinken
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        Batsman çıldırdı, Fenerbahçe fark attı
        Batsman çıldırdı, Fenerbahçe fark attı
        3 aylık bebeğin acı ölümü
        3 aylık bebeğin acı ölümü
        Uzay yolculuğu yarına ertelendi
        Uzay yolculuğu yarına ertelendi
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Habertürk Anasayfa