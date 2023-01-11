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Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

Üç yıldız 'Eksik' için provada

Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği &Eksik' adlı oyunun provaları devam ederken oyuncular Levent Can, Hande Doğandemir ve Aytaç Şaşmaz seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Giriş: 11.01.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Üç yıldız 'Eksik' için provada
HABERTURK.COM

Levent Can, Hande Doğandemir ve Aytaç Şaşmaz’ı tiyatro sahnesinde buluşturan “Eksik” oyunu için geri sayım başladı! Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği “Eksik”in provaları devam ederken ekip, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Annesinin komada olduğunu haber vermek için yanında kız arkadaşıyla birlikte, babasının Datça’daki çiftlik evine giden Metin’in burada yaşadığı yüzleşmeleri, aile içi hesaplaşmaları ve açığa çıkan sırları sahneye taşıyan “Eksik”, hem dramatik hem de komik bir aile olma çabasını anlatıyor.

Yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un, uygulayıcı yapımcılığını Omnia’nın üstlendiği oyunun dekor tasarımı Berçin Mayruk’un, ışık tasarımı Alev Topal’ın, müzikleri ise Tayfun Karatekin’in imzasını taşıyor. Tek perdelik “Eksik”, KADAR’ın ilk tiyatro oyunu olma özelliğini taşıyor.

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