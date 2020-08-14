İHA

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 3 yıldır aranma kaydı bulunan ve örgütün kripto haberleşme ağı olan Bylock kullanıcısı Z.G. isimli şüpheli, Kepez ilçesinde bulunan bir adrese yapılan operasyonla yakalandı.

İHA'nın haberine göre ekipler, Z.G.’yi hakkında adli işlem yapılmak üzere Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.