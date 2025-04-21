Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu aileleri sevindirecek yeni bir destek projesini gündemine aldı. “Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adı altında hayata geçirilmesi beklenen bu yeni uygulamayla, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerin yerli otomobile daha kolay ulaşması amaçlanıyor. Programın kapsamı ve başvuru süreciyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor. Peki, yerli otomobil desteği başvuruları başladı mı?