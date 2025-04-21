Çocuklu ailelere otomobil desteği geliyor! 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' nedir?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geniş ailelerin yerli otomobile erişimini kolaylaştırmak amacıyla "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Paketi" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu destek programıyla, yerli üretimin de teşvik edilmesi amaçlanıyor. Başvuru koşulları ve program detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. İşte, destek paketine dair tüm merak edilenler…
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu aileleri sevindirecek yeni bir destek projesini gündemine aldı. “Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adı altında hayata geçirilmesi beklenen bu yeni uygulamayla, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerin yerli otomobile daha kolay ulaşması amaçlanıyor. Programın kapsamı ve başvuru süreciyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor. Peki, yerli otomobil desteği başvuruları başladı mı?
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KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.
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YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?
Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.
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YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?
Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.