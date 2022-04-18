ÜÇ KURUŞ 23. SON BÖLÜM İZLE!

Şahin'in Neriman'ın cansız bedenini Çıngıraklı'ya getirdiği yeni bölümde Çaka ailesi büyük bir yıkım yaşıyor. Efe ile Kılıç'ın sert kavgası aksiyon dolu anlara sahne olurken Kılıç, Çetin'i istediğini söylüyor. Kartal ile Kılıç'ın karşı karşıya gelmesi heyecanı giderek yükseltirken Kartal'ın "Ben ailemden kimseyi sana vermem!" sözleri üzerine yaşanacaklar merakla bekleniyor. Kılıç acımasızca Efe'ye saldırırken Leyla'nın gözyaşları akıllara "Kılıç, Efe'ye bir şey mi yaptı?" sorusunu getiriyor.

ÜÇ KURUŞ 23. SON BÖLÜM İZLE