NURSEL KÖSE KİMDİR?



Köse, 29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. 17 yaşındayken Köln Üniversitesi Mimarlık bölümündeki eğitimi için Almanya'ya gitti. Öğrencilik döneminde oyunculuk, komedyenlik, yazarlık ve şairlik yaptı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak Türk ve Alman Off tiyatrolarında sahne aldı, mimarlık kariyerini de sürdürdü.

1992 yılında Almanya'da "Yer Kozmetikçileri" adlı ilk kadın kabare grubunu kurdu. Bu grupta, yönetmenlik, oyunculuk ve söz yazarlığı yaptı. 1992-2007 yılları arasında Almanya'da turneler düzenledi.



Sinemadaki ilk rolü, Hark Bohm'un yönetmenliğindeki 1988 yılı Alman yapımı Yasemin filminde oldu. 2001 yılında Anam'da başrol karakter "Anam" ile uluslararası üne sahip oldu. "Savannah","Kebab Connection" ve "Eine andere Liga (Başka Bir Lig)" sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Die Familienanwältin (Aile Avukatı)", "Türkisch für Anfänger (Yeni Başlayanlar İçin Türkçe)", "Bölge 40", "SOKO Köln" dizilerinde rol aldı. 2007 yılında Yaşamın Kıyısında adlı Fatih Akın'ın filminde rol aldı.