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Üç Kuruş Efe kimdir? Üç Kuruş Efe'yi canlandıran Ekin Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Ekin Koç'un biyografisi

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Diren Polatoğulları'nın başrollerini paylaştığı dizide Efe karakterine hayat veren Ekin Koç ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

01.11.2021 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
Üç Kuruş Efe kimdir? Üç Kuruş Efe'yi canlandıran Ekin Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Ekin Koç'un biyografisi

Üç Kuruş dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dizide Efe karakterini canlandıran Ekin Koç'un hayat hikayesini bir araya getirdik...

EKİN KOÇ KİMDİR?

Tam adı İsmet Ekin Koç olan başarılı oyuncu Antalya’da doğdu. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.

Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Dizide ''Tilki'' karakterini canlandırmıştır. Dizi 29 bölüm sürmüştür ve o dönem büyük hayran kitlesi elde etmiştir.

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