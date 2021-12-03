Üç Kuruş 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

İrfan'ın düğüne gelip Efe'nin yanında oturduğu anlar izleyenleri şoke ederken, "Kartal, İrfan'la karşılaşacak mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. Nezih'in de bulunduğu ve Efe'nin imalarına maruz kaldığı düğünde yaşanacaklar büyük bir heyecanla bekleniyor.
İşte Üç Kuruş'un 6. Bölüm Tanıtımı;
'ÜÇ KURUŞ'UN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
'Üç Kuruş'un heyecan dolu 5. bölümünde; olayların izini süren Efe, Kadir'in evine giderek ne bildiğini öğrenmek istedi. Kadir, Efe'ye kapıyı açmayıp kaçmaya çalışırken evin içinde İrfan'ın karşısına çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. O sırada kapıda bekleyen Oktay, silah ateşleyerek Efe'nin dikkatini dağıttı. Kadir, Çıngıraklı'dan kaçmayı başardı ancak çok geçmeden İrfan'la yüzleşmek için geri döndü. İrfan'ı saklandığı yerde bulan Kadir, onu annesinin mezarına götürdü. İrfan mezarın başında büyük bir acı yaşarken Kadir, vicdan azabına daha fazla karşı koyamadı ve intihar etti. Bahar'la düğünü gerçekleşene kadar hayatta kalmaya çalışan Kartal, Mesut'un adamlarının peşine takıldığını görünce bu durumu kökten çözmek için Mesut'un mekanına baskına gitti. Kartal, Şesu ve Ruşen burada Mesut'un adamlarını tek tek etkisiz hale getirirken Şesu'nun dövüş sahneleri ise nefes kesti. Mesut'a unutamayacağı bir ders vermek isteyen Kartal, adının baş harfinin olduğu muşta ile Mesut'un eline izini bıraktı. Nezih'in yerine geçeceğini söyleyen Kartal hedefini de açıkça belli etti. Kendini insanlara göstermeye karar veren İrfan, Çıngıraklı'da yüzünü göstererek gezmeye başladı. Kartal'ın düğün hazırlıkları devam ederken İrfan, Efe'ye bir mesaj bırakarak Kartal'la beraber peşine düşmelerini sağladı. İrfan'ın sıradaki hedefinin evini bulan Kartal ile Efe, burada İrfan'ı kaçarken görüp takibe aldılar. Ulaştıkları yerde Kadir'in cesedini ve Ferhan'ın annesi Nesrin'in mezarını buldular. Mezarı gören Kartal büyük bir şok yaşarken Efe, bir kasetçalar buldu. Kasetçalarda çalan şarkıyla ÇP damgasının yapıldığı geceye geri dönen Kartal, Ferhan'a seslenmeye başladı. Kartal'ın gözyaşları içinde "Ferhan, kardeşim..." diye seslenmesi duygu dolu anlara sahne olurken İrfan tüm olanları uzaktan izledi. Kartal'ı teselli eden ise Efe oldu.
Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.
'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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