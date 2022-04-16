Üç Kuruş 23. Bölüm 2. fragmanı yayında! Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı izle

Kartal ile Kılıç'ın karşı karşıya gelmesi heyecanı giderek yükseltirken Kartal'ın "Ben ailemden kimseyi sana vermem!" sözleri üzerine yaşanacaklar merakla bekleniyor. Kılıç acımasızca Efe'ye saldırırken Leyla'nın gözyaşları akıllara "Kılıç, Efe'ye bir şey mi yaptı?" sorusunu getiriyor.

İşte Üç Kuruş'un 23. Bölüm 2. Tanıtımı;

'ÜÇ KURUŞ'UN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bütün aile Neriman'ın kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşar. Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!