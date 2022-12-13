Üç Kız Kardeş 30. son bölüm izle

ÜÇ KIZ KARDEŞ 30. BÖLÜM ÖZETİ

Somer Mine’nin görüşme talebini Kiraz’ın velayetini tehlikeye atmamak için kabul eder. Mine şikayetin geri çekilmesi karşılığında Somer’e çocuğun velayetini bırakacağı sözünü verir. Somer bu anlaşmayı Türkan’dan gizlemek zorunda kalır. Nesrin, Dönüş’ü Fatih’ten koruyabilmek için kızlarıyla birlikte İzmir’e gider. Sadık’la boşanmaya kararlıdır. İzmir’e gidişleri Dönüş ve Serdar’ın yüzleşmesine neden olur ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. Derya ise Özgür Hoca’yla yüzleşir.

Mine’yle Somer’in velayet anlaşmasından haberi olmayan Türkan Somer’e şikayeti geri almaması konusunda baskıları sürdürür. Bu durum; Türkan ve Rüçhan’ı karşı karşıya getirir.