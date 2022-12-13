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Üç Kız Kardeş 30. bölüm izle full! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü izle tek parça ve kesintisiz

Üç Kız Kardeş 30. son bölüm izle

Kanal D'de ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinin 30. bölümü yayınlandı. Üç Kız Kardeş son bölümünde; Somer Mine’nin görüşme talebini Kiraz’ın velayetini tehlikeye atmamak için kabul eder. Dizinin izleyicileri için Üç Kız Kardeş 30. son bölüm izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm özeti...

Giriş: 13.12.2022 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 30. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 30. BÖLÜM İZLE!

    Üç Kız Kardeş 30. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 30. BÖLÜM ÖZETİ

    Somer Mine’nin görüşme talebini Kiraz’ın velayetini tehlikeye atmamak için kabul eder. Mine şikayetin geri çekilmesi karşılığında Somer’e çocuğun velayetini bırakacağı sözünü verir. Somer bu anlaşmayı Türkan’dan gizlemek zorunda kalır. Nesrin, Dönüş’ü Fatih’ten koruyabilmek için kızlarıyla birlikte İzmir’e gider. Sadık’la boşanmaya kararlıdır. İzmir’e gidişleri Dönüş ve Serdar’ın yüzleşmesine neden olur ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. Derya ise Özgür Hoca’yla yüzleşir.

    Mine’yle Somer’in velayet anlaşmasından haberi olmayan Türkan Somer’e şikayeti geri almaması konusunda baskıları sürdürür. Bu durum; Türkan ve Rüçhan’ı karşı karşıya getirir.

  • Diğer taraftan, Derya ve Dönüş anne babalarını barıştırmak için Nezahat halalarıyla anlaşır.

    Rüçhan, Türkan ve Sevilay’ın birlikte çalışacaklarını bahane ederek Sevilay’ın karşısına çıkar. Sevilay, Rüçhan’ın gerçekleri bildiğini henüz bilmeden, onun iş konusunda baskıcı tavrıyla karşı karşıya kalır. Özer ve Sevilay için zor anlar yaşanır. Mustafa ise Derya ile arkadaşlığını ilerletme çabasına girer.

    Türkan Somer’in Mine’yle anlaşmasını öğrenir. Aralarında büyük bir gerilim olur. Mine’nin bir oyunu daha Somer’i hayal kırıklığına uğratır. Somer, Kiraz’ı Mine’ye bırakmamaya kararlıdır. Ancak bu defa Türkan, Somer’i korumak adına bu duruma müdahale eder. Bu, Somer’le Türkan arasında yeni bir krizin başlangıcı olur.

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