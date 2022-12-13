Üç Kız Kardeş 30. son bölüm izle

Diğer taraftan, Derya ve Dönüş anne babalarını barıştırmak için Nezahat halalarıyla anlaşır.
Rüçhan, Türkan ve Sevilay’ın birlikte çalışacaklarını bahane ederek Sevilay’ın karşısına çıkar. Sevilay, Rüçhan’ın gerçekleri bildiğini henüz bilmeden, onun iş konusunda baskıcı tavrıyla karşı karşıya kalır. Özer ve Sevilay için zor anlar yaşanır. Mustafa ise Derya ile arkadaşlığını ilerletme çabasına girer.
Türkan Somer’in Mine’yle anlaşmasını öğrenir. Aralarında büyük bir gerilim olur. Mine’nin bir oyunu daha Somer’i hayal kırıklığına uğratır. Somer, Kiraz’ı Mine’ye bırakmamaya kararlıdır. Ancak bu defa Türkan, Somer’i korumak adına bu duruma müdahale eder. Bu, Somer’le Türkan arasında yeni bir krizin başlangıcı olur.