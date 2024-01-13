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        Haberler Televizyon Üç kategoride birinci 'Kızılcık Şerbeti'

        Üç kategoride birinci 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı fenomen dizi "Kızılcık Şerbeti", dün akşam ekrana gelen bölümüyle reyting sıralamasında üç kategoride birinciliğini korudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 14:22 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:22
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        Üç kategoride birinci 'Kızılcık Şerbeti'
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 11.37 izlenme oranı ile 30.69 izlenme payı, ABC1 20+’da 11.33 izlenme oranı ve 26.37 izlenme payı, Total grubunda 8.59 izlenme oranı 20.48 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci sıradaki yerini korudu. Sosyal medyada ise dizi; Kızılcık Şerbeti etiketi ile yaklaşık 8 saat, Kıvılcım etiketi ise yaklaşık 3 saat X’in TT listesinde yer alarak Cuma gününe damga vurdu.

        ALEV GÖZALTINA ALINDI

        Yayınlanan bölümde neler oldu?

        Doğa, Fatih’le yeniden evlendiğini Pembe’ye söyleyerek adeta savaş açtı. İpleri eline almak isteyen Doğa ilk olarak Alev’i eve davet ederek Pembe’yi sinirlendirmeyi başardı.

        Ardından annesi Kıvılcım’la birlikte tüm ailesini akşam yemeğine davet eden Doğa pes etmedi. Pembe ve Doğa’nın arasında kalan Fatih ise çaresiz kaldı. Heyecan dolu bölümde Pembe; Zülkar ve Nilay’ın yardımıyla bir oyun kurdu ve Rüzgar’dan da destek istedi.

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        İşleri büyütmek isteyen Ömer, Abdullah’ın onayını alamayınca Mustafa ve Fatih’le güç birliği yaptı. Kıvılcım’ı unutmaya çalışan Ömer, gece hayatında tanıştığı Seçil’le yakınlaştı.

        Bölümün finaline adım adım yaklaşırken dizide tansiyon yükseldi. Ömer yeni işi dolayısıyla irtibat halinde olduğu Görkem Bey’le ilk toplantısına gittiğinde karşısında Seçil’i çok farklı bir kimlikle buldu. Seçil’in aslında Görkem olduğunu öğrenen Ömer adeta şoke oldu.

        Görkem’le tanışan Ömer şoke oluyor;

        Pembe, Abdullah’ın torununun 40. gün mevlidine gelmesini sağlayarak oyununu başlattı. Rüzgar’la birlikte karakola gitti, Alev’in kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

        Abdullah, mevlid için Pembe’nin evindeyken gözaltına alınan Alev ona ulaşamadı. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Pembe, Alev’i nezarethanede ziyaret etti. Pembe’nin “Abdullah Bey gelemedi, beni gönderdi” sözleri bölümün final sahnesine damga vurdu.

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        Alev’e büyük oyun;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Alev’in, Abdullah’tan uzaklaştığı ekrana geldi. Sönmez’in, Abdullah’a Alev’in yurt dışında olduğunu söylediği tanıtım izleyenleri şaşırttı.

        Tanıtımda ayrıca Ömer ve Abdullah arasında gerilimin yükselmesi dikkat çekerken, Kıvılcım ve Ertuğrul’un ilişkisinde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Ömer’in Görkem’le yüz yüze geldiği sahne ve Abdullah’ın kalbini tutarak yere yığılması yeni bölüme dair soru işaretlerini arttırdı.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 47. Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

        'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna Özge Özacar dâhil oldu
        'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna Özge Özacar dâhil oldu
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        #kızılcık şerbeti
        #show tv

        BURÇLAR

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