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Trabzon’da yaşayan ve 2 Temmuz günü ikinci evliliği gerçekleştiren bir çocuk annesi Aysel Berberoğlu geçen hafta koronavirüse yakalandı. İkinci doz aşısına 6 gün kala koronavirüse yakalanan Berberoğlu, geçen hafta Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İkinci doz aşısını olamadan hayatını kaybeden Aysel Berberoğlu Çağlayan gözyaşları arasında toprağa verildi.

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