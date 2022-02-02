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Üç Aylar ve Recep ayı mesajları 2022: En güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Üç Aylar mesajları ile Recep ayı tebrik sözleri

Üç Aylar ve Recep ayı mesajları 2022: Dualı, hadisli ve resimli Üç Aylar mesajları ile Recep ayı sözleri

İslam alemi, her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes Üç Aylar'a girmenin huzurunu yaşıyor. Bu mübarek ayları dualar, ibadetler ve zikirler ile geçirecek olanlar, sevdiklerine de dualı ve resimli Üç Aylar mesajları ile Recep ayı sözleri göndererek onları da buna ortak ediyor. Bu noktada, Üç Aylar mesajı ve Recep ayı sözleri ile ilgili araştırmalar artış gösterdi. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlamlı, kısa ve hadisli Üç Aylar mesajları ile resimli Recep ayı sözleri...

02.02.2022 - 10:59 | Güncelleme: YAŞAM

  • Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan ve bugün başlayan üç aylar, bu yıl da dünyayı saran Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek. Üç Aylar mesajları ve Recep ayı sözleri gönderilerek bu kıymetli günün anlamı ve önemi sevdiklerimize de ulaştırılıyor. Bu noktada, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Üç Aylar mesajları merak konusu oldu.

    ÜÇ AYLAR MESAJLARI VE RECEP AYI SÖZLERİ 2022

    Üç Aylar, her yıl olduğu gibi bu sene de yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler ile zikirlerle geçilecek. Üç Aylar mesajları ve Recep ayı sözleri ile siz de sevdiklerinize bu anlamlı günün önemini hatırlatabilirsiniz. İşte, 2022 kısa, uzun, yeni, dualı ve resimli Üç Aylar mesajları ile Recep ayı tebrik sözleri...

  • RESİMLİ ÜÇ AYLAR MESAJLARI

    Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.

    Allah’ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” Üç Aylarınızın başlangıcı mübarek olsun.

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  • DUALI ÜÇ AYLAR SÖZLERİ

    Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

    Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan dilerim.

  • HADİSLİ RECEP AYI MESAJI

    Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

    Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mübarek Üç Aylar için, “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” buyurmuşlardır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eder İnşaallah.

  • EN GÜZEL ÜÇ AYLAR MESAJLARI

    Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

    İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız kutlu olsun.

    Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.  

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