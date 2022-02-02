Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan ve bugün başlayan üç aylar, bu yıl da dünyayı saran Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek. Üç Aylar mesajları ve Recep ayı sözleri gönderilerek bu kıymetli günün anlamı ve önemi sevdiklerimize de ulaştırılıyor. Bu noktada, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Üç Aylar mesajları merak konusu oldu.

ÜÇ AYLAR MESAJLARI VE RECEP AYI SÖZLERİ 2022

Üç Aylar, her yıl olduğu gibi bu sene de yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler ile zikirlerle geçilecek. Üç Aylar mesajları ve Recep ayı sözleri ile siz de sevdiklerinize bu anlamlı günün önemini hatırlatabilirsiniz. İşte, 2022 kısa, uzun, yeni, dualı ve resimli Üç Aylar mesajları ile Recep ayı tebrik sözleri...