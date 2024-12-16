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        Haberler Bilgi Yaşam Üç aylar ne zaman? 2025 Diyanet dini günler takvimine göre Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi, tarihte?

        Üç aylar ne zaman? 2025 Diyanet dini günler takvimine göre Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi, tarihte?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç aylar tarihleri duyuruldu. Regaip, Miraç ve Berat gibi manevi öneme sahip gecelerin de bu aylarda idrak edilmesiyle birlikte üç aylar büyük önem kazanıyor. Peki Üç aylar ne zaman? İşte 2025 Diyanet dini günler takvimine göre Recep, Şaban, Ramazan ay tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:59
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        • 1

          Üç aylar başlangıcı ve bitiş tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 dini günler takvimi ile belli oldu. İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak biliniyor. Müslüman alemi tarafından ibadetle dolu geçirilecek bu aylarda kandiller ve Ramazan Bayramı da idrak edilecek. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

        • 2

          2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre 2025 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Takvimde yer alan bilgiye göre üç aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak.

          ÜÇ AYLAR NEDİR?

          Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

        • 3

          2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

          Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

          Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

          Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

        • 4

          RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Recep ayı 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

          ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Şaban ayı 31 Ocak Cuma günü başlayacak.

          RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

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