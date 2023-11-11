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        Haberler Gündem İnanç Üç aylar için geri sayım başladı! Üç ayların ilki Recep ayı ne zaman başlayacak?

        Üç aylar için geri sayım başladı! Üç ayların ilki Recep ayı ne zaman başlayacak?

        Üç aylar yani hicri takvimdeki Recep Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı tüm İslam dünyasında heyecan içerisinde bekleniyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki takvim farkı nedeniyle Hicri aylar bir önceki yıla göre daha erken başlıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? 2024 Recep Ayı başlangıcı ne zaman? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 14:59 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:59
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        • 1

          Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yeni yıl yani 2024'teki dini gün tarihleri de merak edilmeye başladı. Özellikle içerisinde Kuran'ı Kerim'in nazil olmaya başladığı 11 ayın sultanı Ramazan ayını da barındıran üç ayların başlangıç tarihi merak ediliyor.

        • 2

          2024 yılı Recep ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hesaplandı. Peki, 2024 Recep ayı başlangıcı yani üç aylar başlangıcı ne zaman? İşte merak edilen üç aylar balangıç tarihi...

        • 3

          ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2024 üç aylar Recep Ayı'nın başlayacağı 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

        • 4

          REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

          Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaib Kandili Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi kutlanacağı için 11 Ocak Perşembe akşamı da Regaib Kandili olarak kutlanacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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