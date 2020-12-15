Ubisoft ücretsiz oyun dağıtıyor!

Ubisoft, dün paylaştığı açıklamada "Ubisoft'un Mutlu Tatiller Hediyesi" etkinliği kapsamında 14 Aralık'tan 19 Aralık'a kadar her gün bir oyunu ücretsiz yapacağını açıklamıştı.

Ubisoft'dan oyunseverleri sevindiren haber geldi. Ubisoft'un bugüne özel ücretsiz yaptığı oyun, normal fiyatı 179 TL olan Starlink: Battle for Atlas Digital Edition oldu.