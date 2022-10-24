"BABAMIN AKLI HEP BAŞKA BİR YERDEYDİ"

Bono'nun kardeşi ise dayısı Jack ile evli olan yengesi Barbara'dan dünyaya gelmişti. Borsa uzmanı olan kardeşi Scott Rankin için "Her zaman bir kuzenden daha fazlasıydık. Onu ve Barbara'yı hep farklı sevdim. Babamın annemle mutsuz olduğunu biliyordum. Çocuklar böyle şeyleri hissedebiliyor. Babamın aklı hep başka bir yerdeydi. Çünkü kalbi başka bir yerdeydi. Bu gerçeği öğrenmek beni rahatlattı, babamı anlayabilmemi sağladı" dedi.