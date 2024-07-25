U19 Milli Takımı, Norveç'e penaltılarla yenildi!

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Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, U20 Dünya Kupası play-off maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. Belfast'ta Seaview Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Hollandalı hakem Sander Van Der Eijk yönetti. Norveç, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmanın sonunda penaltılar sonucu Türkiye’yi 10-9’luk skorla mağlup etti. Ay-yıldızlıların golü 81’inci dakikada İsak Vural atarken, Norveç'in golünü ise 16’ncı dakikada Rasmus Holten kaydetti. Bu sonucun ardından Norveç, 2025 Mart'ında Şili'de düzenlenecek U20 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Öte yandan karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, Genç Milli Takım Antrenörü Erdal Güneş ve T.C. Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da tribünden takip etti.