TYB, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olması dolayısıyla tüm yurtta "bilgi şöleni" başlatacak

AA

Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesi dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, TYB olarak 6 aydan beri 2021'in İstiklal Marşı yılı olması için resmi makamlar nezdinde teşebbüslerde bulunduklarını, Meclis Başkanlığına da müracaat ettiklerini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ittifakla 2021'in İstiklal Marşı Yılı olmasını kabul etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Meclisteki ittifakın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Doğan, şöyle devam etti:

"Milletler, tarihi hadiselerle birlikte, tarihten çıkan güçlü sözler ve kalıcı metinlerle de kendilerini ifade ederler. Biz büyük zaferlerimizin yıl dönümlerini kutluyoruz. Ortak paydamız olan, mutabakatımızı sağlayan büyük metinlerin ortaya çıkışını da zihinlerimizde yer edecek şekilde hatırlamamız gerekiyor. İstiklal Marşı, bu büyük metinlerden birisi. Pandemi dolayısıyla kültürel faaliyetlerde bir zayıflama oldu. Onu da telafi edecek bir yıl olacağını düşünüyoruz. İstiklal Marşının 100. yılının şanına yakışır bir şekilde kutlanması için bütün resmi kurumlar, gönüllü kuruluşlar, sendikalar, dernekler, harekete geçerler ve önümüzdeki yıl güçlü bir hatırlama olur."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ve bütün milletvekillerine emekleri için teşekkür eden Doğan, "TYB Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi olarak, zengin bir faaliyet programı hazırladık. 2021'deki önemli faaliyetlerimizden birisi de İstiklal Marşımızın 100. yılı dolayısıyla yurt çapında bilgi şöleni, sempozyum yapacağız. Yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler katılabilecek, sergiler, konserler yıl boyunca devam edecek." dedi.