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Twitter satıldı mı, son durum nedir? Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı? Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk kimdir?

Twitter satıldı mı, son durum nedir? Elon Musk Twitter’ı satın mı aldı? İşte son durum

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın satıldığı haberleri gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter için hisse başına 54,20 dolar teklif eden milyarder iş insanı Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. Peki, Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da neler değişecek? İşte, detaylar...

26.04.2022 - 09:22 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın dünyanın en büyük satışlarından biri için kolları sıvadığı iddia edilmişti. Elon Musk ile Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığı kesinleşti. Satın alma işlemlerinin ardından Twitter'ın özel bir şirket haline getirileceğini ifade eden Elon Musk konuyla ilgili açıklama yaptı.  İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

  • ELON MUSK TWITTER'I SATIN ALDI MI?

    ABD'li iş insanı Elon Musk ile sosyal medya platformu Twtitter arasındaki görüşmeler sonuçlandı. Tesla CEO'su Elon Musk'ın , Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığı kesinleşti. 

  • Twitter’ı satın alma anlaşmasını yaptığı basın açıklaması ile duyuran Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" ifadelerinde bulundu.

  • Elon Musk, açıklamalarına "Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter’ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" şeklinde devam etti. 

  • ELON MUSK KİMDİR?

    Elon Musk, 28 Haziran 1971'de doğdu. Doğduğu ülke Güney Afrika dışında, Kanada ve Birleşik Devletler vatandaşıdır. Günümüzde Musk hâlen 20 yaşında göç ettiği Birleşik Devletler'de yaşamaktadır.

    Musk aynı zamanda SpaceX'in kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı, Tesla, Inc.'in CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company'nin kurucusu; Neuralink'in kurucu ortağı; OpenAI'nin kurucu ortağı ve ilk eş-başkanıdır.

    2018 Kraliyet Topluluğu Üyesi (FRS) seçildi. Forbes'un Aralık 2016'da yayımladığı "Dünya'nın En Güçlü İnsanları" listesinde 25. sırada, 2019'da, yine Forbes'un yayımladığı "Dünya'nın En Yenilikçi İnsanları" listesinde ise ilk sırada yer aldı.

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