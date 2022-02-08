Bu 10 özelliği Twitter'da herkes bilmeli

HABERTURK.COM

Dünyada bugün, 8 Şubat, tüm kullanıcılar için daha güvenli bir interneti teşvik etmek amacıyla Güvenli İnternet Günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle, insanları internet güvenliği konusundaki sohbete katılmaya teşvik etmek için bir emoji başlatan (#GüvenliİnternetGünü, #SID, GİG2021 Tweetleme ile etkinleştirildi) sosyal ağ Twitter da, kullanıcıların Twitter’da sohbete katılırken daha güvende hissedebileceği, dijital ayak izlerini yönetebileceği ve platformdaki deneyimini kontrol edebileceği güvenlik araçlarına yönelik bir kılavuz hazırladı.

Bir Tweeti bildirmek bazen salt yeterli olmuyor, Twitter’ın kullanıcıları korumaya yardımcı olacak farklı ek güvenlik özellikleri de bulunuyor. İşte o 10 özellik:

1- Engelle: Olumsuzluklardan kurtulun - belirli hesapların sizinle iletişim kurmasını, Tweet'lerinizi görmesini ve sizi takip etmesini kısıtlayabilirsiniz.

2- Sessize Al: Görmek istemiyor musun? Bir hesabın Tweet’lerini takibi bırakmadan veya engellemeden zaman tünelinizden kaldırarak istenmeyen gürültüyü en aza indirin. Ayrıca belirli kelimeleri, konuşmaları, cümleleri, kullanıcı adlarını, emojileri veya hashtag'leri de kapatabilirsiniz.

3- Takipçileri Kaldır: Kendi takipçi listenizi oluşturun. Birini doğrudan Engellemeden, Takipçiler listenize dokunabilir ve o kişinin sizi takip etmesini aktif olarak kaldırabilirsiniz.

4- Hassas Medya: Twitter'ın varsayılan ayarı, potansiyel olarak hassas materyalleri bir uyarının arkasına yerleştirmektir. Bunu kontrol edebilir veya ayarlarınızı değiştirerek bu medyayı görüntülemeyi seçebilirsiniz.

GÖRÜŞMELERİNİZİ VE DM'LERİNİZİ KONTROL EDİN

5- Yanıtları Gizle: Bazen yanıtlar biraz kontrolden çıkabilir. Görüşmelerinizde kimlerin görünürlük kazanacağını siz seçersiniz. Bir yanıtın konu dışı veya spam içerdiğini ve sohbetten uzaklaştırdığını düşünüyorsanız, yanıtı tıklayıp gizleyebilirsiniz. Bu durumda yanıtlar silinmez, ancak fazladan bir tıklamanın arkasına yerleştirilir.

6- Konuşma Kontrolleri: Herkes her sohbette olmak zorunda değildir ve Tweet’inize kimlerin cevap verebileceğini istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Bu özellik, bir konuşmayı Engelle'yi kullanmak zorunda kalmadan proaktif olarak yönetmenize yardımcı olabilir ve istenmeyen postaları önleyebilir.

7- DM'lerim: DM'lerinize kimlerin girebileceğini siz seçersiniz. DM ayarları, istenmeyen mesajları filtrelemenize ve takip etmediğiniz kişilerden gelen mesajları sınırlamanıza olanak tanır.

DİJİTAL AYAK İZİNİZİ YÖNETİN

8- 2FA: İki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA-Two-factor authentication) kullanarak, hesabınızı güvende tutun. Hesabınız için, parolanıza ek bir güvenlik denetimi eklemenize olanak tanıyan ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin.

9- Tweet’lerinizi Koruma: Tüm dünyanın düşüncelerinizi bilmesi gerekmez. Tweet’lerinizi yalnızca takipçilerinize görünür kılmayı seçerek her şeyi gizli tutun. Bu durumda, biri sizi takip etmek istediğinde bir istek alırsınızç

10- Keşfedilebilirlik: IRL (gerçek yaşamdaki) arkadaşlarını ve internet arkadaşlarını ayrı tutun. Twitter'a yeni biri katıldığında, o kişinin ve Twitter'ın e-postanıza ve/veya telefon numaranıza erişimi varsa, bu kişinin hesabınızı takip etmesi önerilebilir. Bu verilere dayalı olarak yeni hesaplara önerilmek istemiyorsanız, keşfedilebilirliğinizi devre dışı bırakabilirsiniz.