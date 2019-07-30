30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her dakika ortalama yaklaşık 98 bin tweet yazılan Twitter uygulamasında 280 karakterle sınırlı yazı yazma kuralı bulunmaktadır. Fotoğraf ve video atabileceğiniz Twitter uygulamasını Dünya'da yaklaşık 350 milyon insan kullanmaktadır. Fakat Twitter hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar bulunuyor. Bizde sizler için araştırdık. Twitter hesabının nasıl kapacağı hakkında detaylı bilgi haberimizde...
TWİTTER HESABI NASIL KAPANIR?
Hesabınızı Devre Dışı Bırakmadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi değiştirmek için hesabınızı devre dışı bırakmanız gerekmez, istediğiniz zaman hesap ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz.
Kullanıcı adını veya e-postayı başka bir hesapta kullanmak için önce bunları değiştirmeniz ve devre dışı bırakmadan önce onaylamanız gerekir. Hesabınızı devre dışı bırakmadan önce kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi nasıl yeniden kullanılabilir hale getirebileceğinize ilişkin bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.
Google veya Bing gibi arama motorları tarafından oluşturulan içerik üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır.
Devre dışı bırakıldığında, ekran adınız, kullanıcı adınız ve herkese açık profiliniz dahil olmak üzere Twitter hesabınız artık twitter.com, iOS için Twitter veya Android için Twitter'da görüntülenemez.
Kazara veya hatalı biçimde yapılması durumunda, devre dışı bırakmayı izleyen 30 güne kadar, Twitter hesabınızı hâlâ geri yükleme şansınız vardır.
Hesabınızı devre dışı bırakmadan önce kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi yeniden kullanılabilir hale getirme
Web'de twitter.com üzerinden, profil simgenizin altındaki açılır menüden Ayarlar ve gizlilik öğesine tıklayın.
Kullanıcı adı alanında yeni bir kullanıcı adı seçin.
E-posta adresi alanında e-posta adresinizi kendi yeni adresinizle değiştirin.
Sayfanın en altındaki Değişiklikleri kaydet öğesine tıklayın.
Değişiklikleri kaydetmek istediğinizi onaylamanız istendiğinde şifrenizi girin.
Size gönderdiğimiz bağlantı aracılığıyla yeni e-posta adresini onaylayın (çok önemli!)
30 günlük devre dışı bırakma süresinde tekrar yeni bir hesap için kaydolmak isterseniz e-postanızı ve kullanıcı adınızı kullanabilirsiniz.
Devre dışı bırakma işlemine yukarıda açıklandığı gibi devam edin.
Twitter Tarihi
2006 yılında yayına başlayan Twitter, dört yıllık süreçte dünyanın en çok tıklanan sitelerinden biri olmayı başardı.
Mart 2006’da, San Fransisco’da prototip olarak iki haftalığına ortaya çıkan Twitter’ın resmi başlangıcı Ağustos 2006‘ya denk geliyor. Bu başlangıcın şirket haline gelmesinin Mayıs 2007’de gerçekleştiğini belirtirsek geldiği noktayla başarı kelimelerinin ne kadar örtüştüğü ortaya çıkıyor. 2010 yılında şirket 150 milyon dolar net kazanç sağladı. Şu anda itibariyle 350 milyon üyesi bulunuyor.
Twitter Ne İşe Yarar?
Gelelim Twitter’ın ne işe yaradığına. Şu sıralar ABD’de çılgınlık derecesinde ilgi gören Twitter için ne işe yarardan ziyade neler yapılır demek daha doğru olabilir aslında.
Kişiler, haber kanalları, büyük kurumsal şirketler, kampanya düzenleyenler, politikacılar; yani aklınıza gelebilecek hemen her kişi ve kurum açtığı Twitter hesabıyla kendisi hakkındaki gelişmeleri paylaşıyor.
Twitter özellikle ABD’de yoğun olarak kullanılıyor.
İşin mantığı oldukça basit aslında. O an başınıza gelen bir olay, duyurmak istediğiniz bir haber, düzenlenen bir kampanya, firmanız hakkındaki bir gelişme, seçim kampanyanızdaysanız katıldığınız miting ya da çıkacağınız televizyon kanalını duyurmak gibi aklınıza gelebilecek hemen her şeyi Twitter üzerinden takipçilerinize duyurabilirsiniz.
Tek bir şartla, mesaj başına 280 karakter sınırınız var. 140 karakterlik kısa mesaj sınırlamasına alışkın bir toplum olan bizler için 280 karaktere uygun mesajlar yazmak zor olmasa gerek.
Retweet, Mention, DM, Hashtag gibi kelimeleri hayatımıza sokan Twitter’da paylaşılan her türlü içerik yani ister yazı olsun ister video ya da fotoğraf tümünün adı tweettir. Dolayısıyla korumaya alınan bir hesap tüm bu içeriklerin istenen kişilere gösterilmesidir. Eğer gizlilik ayarlarınızı düzenlerseniz tweetlerinizi sadece onay verdiğiniz kişiler görebilir. Bu kişiler size takip isteği gönderen ve sizin de kabul ettiğiniz kişilerdir. Yani tweetlerinizi korumaya alırken direkt takibe alınma özelliğini de kaldırmış olursunuz. Sizi ekleyen her kullanıcı Twitter tarafından onayınıza sunulur. Ayrıca tweetleri korumaya işlemini yapmadan önce attığınız tweetler bazı yerlerde görünmeye devam eder. Yani daha önce retweetlenmiş ya da beğenilmiş paylaşımlarınız Twitter’da görünmeye devam eder. Ancak tweetlerinizi korumaya aldıktan sonra hesabınız tamamen gizliliğe tabi tutulur.
Öte yandan mesaj özelliğini kullanabilmek ya da sınırlandırmak için de bilmeniz gerekenler var. Özel mesaj atmak isterseniz, atıcağınız kişiyle karşılıklı olarak birbirinizin takip listesinde olmalısınız. Tweetleri korumaya almanın özel mesajlarla bir bağlantısı yoktur. Takibe aldığınız ve hesabınızı korumaya aldıktan sonra kullanıcılara tek tek onay vermeniz gerektiği için kimlerin size mesaj gönderebileceğini de belirlemiş olursunuz. Twitter’dan bir kişiye özel mesaj atabileceğiniz gibi toplu olarak da mesaj gönderebileceğinizi unutmayın. İşte Twitter’ı korumaya alma ayarları...
TWEET’LER NASIL KORUMAYA ALINIR?
Twitter hesabını gizleyerek attığınız tweetleri korumaya almak için izlemeniz gereken yol aşağıdaki gibidir;
- Öncelikle Twitter hesabınızdan sağ üst köşeden ayarlar menüsüne giriş yapın
- Gizlilik ve güvenlik sekmesini seçin
- Açılan sayfanın başında “twitterlerini korumaya al” yazısının başındaki kutuyu işaretleyin
- Son olarak kaydedin.
- Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra hesabınızdan atılan tüm tweetler mevcut takipçilerinize ve bundan sonra onaylayacağınız takipçilere gösterilir.
TWİTTER GİZLİLİK AYARLARINDAN NELER YAPILABİLİR?
Twitter hesabınızdan yapabileceğiniz başlıca gizlilik ayarları aşağıdaki gibidir;
- Herhangi birinin sizi fotoğraflarda etiketlemesine onay verebilir ya da engelleyebilirsiniz.
- Başkalarının telefon numarası ya da e-posta adresiyle sizi aramasına izin verebilir ya da kendinizi aramalarda gizleyebilirsiniz.
- Herhangi birinden Direkt Mesaj almayı aktif ya da pasif edebilirsiniz.
- Engellediğin veya sessize aldığın hesapları arama sonuçlarından çıkarabilirsiniz.
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