Twitter dünya genelindeki kullanıcılara Tweet'lerine gelen cevapları saklama seçeneği sunmaya başladı. Firmadan yapılan yazılı açıklamada bu yeni özellik şu ifadelerle açıklandı:

"Çalışma şekli şöyle: herhangi bir kişi Tweet’lerine gelen cevabı saklamayı seçebilir. İsteyen herkes saklanmış Tweet’leri Tweet’te görünen gri ikona dokunarak görebilir ve Tweet’lerle etkileşime geçebilir. Böylece başlattığınız sohbetler üzerinde daha fazla kontrolünüz olur ama insanlar da isterlerse hala tüm sohbeti görebilirler."

YÜZDE 85'İ ENGELLEMİYOR

"Denemelerimizden şunları öğrendik: İnsanlar çoğunlukla alakasız veya can sıkıcı olduğunu düşündükleri Tweet’leri saklıyorlar. Seçenek, gürültü kalabalığını ortadan kaldırmak için yeni bir yol sunuyor: cevapları saklama özelliğini kullanan insanların yüzde 85’i engelleme veya sessize alma özelliklerini kullanmıyor."

İnsanlar politikacı veya gazeteciler gibi kamuoyuna mal olmuş kişilerin bu özelliğe nasıl tepki vereceklerini merak ediyordu. Şu aşamada bu kişiler cevapları saklamaya yöntemine çok başvurmadı. Kanada’da Tweet’lerini saklayan insanların yüzde 27’si kişilerle nasıl etkileşime geçtikleri konusunda gelecekte bir kez daha düşüneceklerini belirttiler. Ayrıca sessize alınan kelimelere benzer şekilde bu özelliğin ne gördüklerini kontrol etmeleri açısından yardımcı bir yol olduğunu düşündüler.

Bir kişinin cevabını sakladıktan sonra kendinizi o kişiden uzaklaştırmak isteyebileceğinizi gördük. Bu sebeple artık aynı zamanda bu hesabı engellemek isteyip istemediğinizi de kontrol edeceğiz."

MİSİLLEME KORKUSU

"Bazı insanlar, ikonlar görünmeye devam ettiği için cevapları misilleme olabilir korkusuyla saklamayı istemediklerini söyledi. Bu konu hakkında fikirlerinizi almaya devam edeceğiz. Bunlar ilk bulgular. Özellik daha fazla kişi tarafından kullanıldıkça daha fazla şey öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Sohbet alanlarında daha fazla netlik ve yeni kontrol yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Uygulama geliştiriciler ek sohbet yöntemleri geliştirebilsinler diye yakın bir zamanda cevap saklama özelliği konusunda yeni bir uç noktası sunacağız. Belli sohbetleri kimler görebilir veya cevaplayabilir konusunda daha fazla seçenek deniyoruz. Bu davranışlar değişiyor mu görmek için de etkileşim değişikliklerini test ediyoruz. İnsanların Twitter’da rahat ve güvenli olduğundan emin olmaya kendimizi adamış durumdayız.

Cevapları saklama seçeneği tüm dünyada iOS, Android, Twitter Lite ve twitter.com’da kullanıma sunuluyor."