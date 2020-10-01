Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Sorusu kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ!

Dünyaca popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da akış yenilenmediği görüldü. Kısa süreli aksaklığın ardından Twitter'da yeniden erişime açıldı.