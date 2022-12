Twitter çok sayıda gazetecinin hesabını askıya aldı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk 'ın gazeteciler için getirdiği yeni kuralların ardından aralarında CNN, Washington Post, New York Times gibi kurumlarda çalışan çok sayıda gazetecinin hesabı askıya alındı.

New York Times muhabiri Ryan Mac, CNN muhabir Donie O'Sullivan, Mashable muhabiri Matt Binder ve bağımsız gazeteci Aaron Rupar'ın hesapları da askıya alındı.

The New York Times sözcüsü, "New York Times'tan Ryan Mac dahil birçok gazetecinin hesabının askıya alınması şüpheli ve talihsiz. Ne NYT ne de Ryan bunun neden olduğu hakkında herhangi bir açıklama aldı. Umarız tüm gazetecilerin hesapları eski durumuna getirilir ve Twitter bu eylem için tatmin edici bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.



CNN ise hesapların askıya alınması "dürtüsel ve haksız" olarak değerlendirdi ve şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.