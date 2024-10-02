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        Haberler Bilgi Spor Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte FB muhtemel 11'i

        Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Twente ile karşılaşacak. De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi ilk maçında Union Saint Gilloise'ı 2-1 skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Temsilcimiz Hollanda deplasmasında Twente'yi mağlup ederek 2'de 2 yapma hedefinde. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte Twente - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 20:32 Güncelleme: 03.10.2024 - 00:31
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        • 1

          Twente - Fenerbahçe maçı nefesler tutuldu. Jose Mourinho yönetiminde Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkacak temsilcimiz, Twente deplasmanında galibiyet arayacak. 36 takımın yer aldığı ligde 1 galibiyet ile 12. sırada yer alan sarı lacivertliler, Avrupa'da aldığı galibiyetlerle iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala taraftarlar, Twente - Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Twente - Fenerbahçe maç kadrosu...

        • 2

          TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Twente - Fenerbahçe maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak.

        • 3

          TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

          Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becão, Jayden Oosterwolde, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko.

        • 5

          FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;

          3 Ekim | Twente-Fenerbahçe

          24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United

          7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe

          28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe

          11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao

          23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon

          30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe

        • 6

          FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

          Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, İrfan Can Eğribayat ve Union SG maçında kırmızı kart gören Bright Osayi-Samuel de Twente maçında forma giyemeyecek.

        • 7

          FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSU

          Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko.

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