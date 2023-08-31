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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Twente - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Twente - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'ye konuk oluyor. Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor. İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 18:55 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:55
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'ye konuk oluyor.

        STAT: Twente Stadı

        HAKEM: Fabio Moresca

        SAAT: 20.00

        YAYIN: S Sport Plus

        Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steljn, Van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Becao, Serdar Aziz, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, Tadic, Cengiz, Dzeko

        Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.

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        Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

        5 AVRUPA MAÇINDA 20 GOL

        Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçı da kazanan ve rakip filelere 20 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde 2 gol gördü. Trendyol Süper Lig'de de 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen Fenerbahçe, ilk 2 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi.

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        101. GALİBİYET PEŞİNDE

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 260. mücadelesinde 101. galibiyetini hedefliyor.

        Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.

        Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupaları genelinde çıktığı 259 müsabakada ise 100 galibiyet aldı, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

        Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 346 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.

        Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
        UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80
        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
        UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
        UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
        Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
        UEFA Avrupa Konferans Ligi 7 5 - 2 24 8
        TOPLAM 259 100 55 104 346 369
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