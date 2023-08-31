Twente: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu skorla Konferans Ligi play-off turunu geçerek adını gruplara yazdırdı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler deplasmanda çıktığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'de gol 72. dakikada penaltı vuruşu ile Edin Dzeko'dan geldi.
Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanan ve rakip filelere 21 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde sadece 2 gol gördü. Trendyol Süper Lig'de de 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen Fenerbahçe, ilk 2 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi.
KURA ÇEKİMİ 1 EYLÜL'DE YAPILACAK
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.
Konferans Ligi'nde grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.
Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Twenteli futbolcu Daan Rots'un ceza sahası içine yolladığı topa Ricky van Wolfswinkel kale önünde dokundu, top direğin hemen yanından auta gitti.
19. dakikada Twenteli Michel Vlap'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
35. dakikada Osayi-Samuel'in ortaladığı topa Tadic gelişine vurdu. Kaleci Unnerstall gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
53. dakikada Sem Steijn kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleye vurdu. Direkten dönen top Daan Rots'ta kaldı. Rots'un kaleye vurduğu top üstten dışarı gitti.
63. dakikada Michel Vlap'ın kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Dönen topu Ricky van Wolfswinkel tamamladı, top yandan az farkla dışarı çıktı.
71. dakikada orta sahanın gerisinden topu alan Joshua King, yaklaşık 50 metre sürdüğü topla soldan ceza sahasına girdi. King rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada penaltı vuruşunu Dzeko gole çevirdi: 0-1
86. dakikada Joshua King'in şutunda topu, Twente kalecisi Unnerstall parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk maçı da kendi evinde 5-1 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.