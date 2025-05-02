TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: İnşallah VakıfBank mutlu sona ulaşır

İstanbul'da yarın başlayacak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Marriott Asia Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın yanı sıra Dörtlü Final'de mücadele edecek Türk temsilcisi VakıfBank ile İtalyan ekipleri Numia Vero Volley Milano, A. Carraro Imoco Conegliano ve Savino Del Bene Scandicci'nin başantrenörleri katıldı.

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Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonda 2024-2025 sezonu şampiyonu, yarın ve 4 Mayıs Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçların ardından belli olacak. REKLAM CEV Başkanı Roko Sikiric, organizasyonun kulüpler arasında en iyi turnuva olduğunu belirterek, "Yaklaşık 120 yayıncıyla bu turnuvayı yayımlayacağız. Ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonuna da teşekkür etmek istiyorum. Bu zamana kadar düzenlenmiş en iyi Dörtlü Final organizasyonu olması için çalıştık. Sayın başkana bizi bu güzel şehirde ağırladığı için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda yer alan kulüplere de teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu. Dörtlü Final'de mücadele edecek takımlara şans dileyen Sikiric, "Başantrenörler de takımların başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Özellikle voleybolcular, siz bu sporun yıldızlarısınız. Hepimiz burada sizin başarınızı kutlamak için bulunuyoruz. Profesyonel bir voleybolcu olarak sizin ve başantrenörlerinizin yaptığı fedakarlıkları biliyorum. Bu hafta sonunun tadını çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ: "İnşallah VakıfBank mutlu sona ulaşır" TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin iyi bir ev sahibi olduğunu daha önce ispatladıklarını ve verilen desteklerle güzel organizasyonlar düzenlediklerini söyledi. Türk voleybolunun sadece kulüp ve milli takım başarısı değil, kurumsal ve organizasyon anlamında da iyi işler yaptığını anlatan Üstündağ, şunları kaydetti: REKLAM "Öyle bir birlik beraberliğimiz var ki; kulüpleriyle, camialarıyla en mükemmel şeyleri yapmak için gayret gösteren bir federasyonuz. İyi bir ev sahipliği yaptığımızı bundan önce de ispatladık. Sayın Cumhurbaşkanı ve spor bakanlığı olmak üzere bizlere verilen destekle mükemmel organizasyonları düzenliyoruz." Dörtlü Final'de yer alan tüm takımlara başarılar dileyen Mehmet Akif Üstündağ, "Başta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, salonunu ve her türlü imkanda bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. VakıfBank'ı ligde göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutluyorum. Yöneticilerine, başantrenörüne ve kaptan nezdinde tüm takıma teşekkür ediyorum. İnşallah VakıfBank mutlu sona ulaşır. Umarım bu güzel organizasyonu hep beraber keyifle izleriz, güzellikleri hep birlikte yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.

Giovanni Guidetti: "En iyi oyunumuzu göstereceğiz" VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, zorlu maçlar oynayacaklarını ve en iyi oyunlarını göstereceklerini aktardı. Dörtlü Final'de oldukları için mutluluğunu paylaşan Guidetti, "İlk olarak iki başkana da teşekkür etmek istiyorum. İkinci olarak takımımı tebrik etmek istiyorum. Sezon başında burada olacağımızı düşünmemiştik. Türkiye'yi İstanbul'da temsil ediyor olduğumuz için çok heyecanlıyız. Maçların çok zorlu olacağını biliyoruz. 3 tane harika takım var. Yarınki rakibimizin normalde karşılaşmadığımız bir seviyede voleybol oynadığının farkındayız. En iyi oyunumuzu göstereceğiz." şeklinde konuştu. REKLAM Kaptan Zehra Güneş ise hazır olduklarını belirterek, "Sert ve yoğun bir sezon geçirdik. Ligde kupayı kazandığımız için mutluyuz. Sezonun en zorlandığımız kısımlarından birine geldik. Önümüzde sadece yarı final maçı var. Eminim ki mental olarak sahada güçlü kalan takım başarıya ulaşacak. Dörtlü Final evimizde gerçekleştiği için çok mutluyum." dedi.

Daniele Santarelli: "En iyi voleybolumuzu göstermemiz gerekiyor" A. Carraro Imoco Conegliano Başantrenörü Daniele Santarelli, yarın oynanacak Numia Vero Volley Milano maçında en iyi performanslarını göstermeleri gerektiğini belirtti. Numia Vero Volley Milano'nun çok iyi bir takım olduğunu bildiğini vurgulayan Santarelli, "İstanbul'da böylesine önemli bir organizasyonda olmak muhteşem. Üzerimizde çok baskı olduğunun farkındayız. En iyi voleybolumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu kolay değil çünkü şu ana kadar olanlar hiçbir şey. İyi performans gösterdik ancak asıl önemli olan yarın ne yapacağımız. Birçok rekabette yer alma ayrıcalığımız oldu, bunun farkındayız. Daha önceki maçlarda yaptıklarımızdan memnunuz ancak asıl önemli olan yarın ne yapacağımız." diye konuştu. Polonyalı kaptan Joanna Wolosz da İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğun altını çizerek, "Dörtlü Final için burada olan tüm takımları tebrik ediyorum. Uzun bir sezon oldu. Birçok başarı elde ettik. İyi bir koçumuz var. Bu uzun sezonun son hafta sonuna kadar geldik. Sezonu en iyi şekilde sonlandırmak istiyoruz. Ancak zor olacağını biliyoruz. Odaklanıp en iyi voleybolumuzu oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. REKLAM Stefano Lavarini: "Ne kadar zorlu olduğunun farkındayız" Numia Vero Volley Milano Başantrenörü Stefano Lavarini, A. Carraro Imoco Conegliano karşısında en iyi performanslarını göstermek istediklerini vurguladı. Büyük beklentilerin olduğunu belirten Lavarini, "Ne kadar zorlu olduğunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Türkiye Voleybol Federasyonuna teşekkür ediyorum. İstanbul gibi bir yerde böylesine bir turnuvada maç yapacak olmak çok güzel. En iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu. Takımın kaptanı Alessia Orro ise yarı finalde oynanacak maçtaki rakiplerini çok iyi tanıdıklarını ifade ederek, "Uzun bir sezon oldu. Conegliano ile birçok kez maç yaptık. Geçen sene Dörtlü Final'de birbirimize yakın bir maç oynamıştık. Tekrardan iyi bir performans göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu. Marco Gaspari: "VakıfBank, dünyadaki en iyi takımlardan biri" REKLAM Savino Del Bene Scandicci Başantrenörü Marco Gaspari, yarın karşılaşacakları VakıfBank'ın dünyadaki en iyi takımlardan biri olduğunu aktardı. CEV'e ve Türkiye Voleybol Federasyonuna teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gaspari, şu ifadeleri kullandı: "Bu, ilk Dörtlü Final tecrübemiz olacak. İtalyan takımlarını tanıyoruz. Her zaman ligde onlarla karşılaşıyoruz. VakıfBank'ın 6 şampiyonluğu var. VakıfBank'ın dünyadaki en iyi takımlardan biri olduğunu biliyoruz. Yarınki maç bizim için özel olacak. Burada oynamak çok zor olacak. En iyi voleybolumuzu oynayacağımızı düşünerek maçlarımıza çıkacağız." İtalyan ekibinin Belçikalı kaptanı Britt Herbots, heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Dörtlü finalde ilk maçımızı oynamak için çok heyecanlıyız. En deneyimli takımlardan birine karşı oynayacağız. Organizasyondaki tek Türk takımına karşı Türkiye'de oynamak özel bir şey. Maçları oynayıp tadını çıkarmak için heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.