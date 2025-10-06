TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Bütün sporcularım benim evlatlarım

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor ekranlarında Burcu Hakyemez'in sorularını yanıtladı.

İşte Üstündağ'ın açıklamaları:

"Öncelikle teşekkür ederim. İşimizi severek yapıyoruz, çocuklara samimi davranıyoruz. Kendi öz evladımız gibi dertlerine derman olmaya çalışıyoruz çok şükür ki bir dertleri de yok. Siz de gördünüz etkinliğe geldiler ilk geldikleri dakika, "Başkanım özledik sizi" dediler. Tayland'da beraberdik 20 gün zaten. Ben çok seviyorum evlatlarımı bunlar çok büyük gayret, efor sarf ediyorlar. Bunlar bu gayreti bu mücadeleyi verirken bizim de yapmamız gereken tek şey iyi bir aile, iyi bir baba nasıl olunur bunu göstermeye çalışıyoruz."

"Kadınlarla yaşadığımız bu gururun ardından erkeklerin muhtemeş bir performansı vardı. Kafileye gitmeden önce ben çok muhteşem bir derece alacağımızı, bu takıma çok inandığımı, yaş ortalaması dünyanın en düşük takımlarından olduğunu söyledim. 4 takımdan 2 takım çıkıyordu. Biz burada namağlup birinci çıktık. 16 yarışında da Hollanda ile karşılaştık. Orada da göze hoş gelen mükemmel bir takım gördük. Fakat sonrasında mazeretler üretmeyi seven biri değilim ama Polonya geldi. Polonya bizim tarafımızdan giden gruptan hala dünya lideri şu anda ve final oynadı. Diğer taraftan Bulgaristan final oynadı biz onları Adis'in ve Kaan'ın olmadığı kadroda biz onları kendi evinde 3-0 yenmiştik. Bizim o grupta olmamamız bir şanssızlıktı."

"Eleştiri çok güzel yapıcı eleştiriler harika ama beni bazen üzen eleştiriler oldu. Haksız eleştiriler kızlarımızı üzdü. Sosyal medyayı çok takip etmiyorum ama gözümüze sokuyorlar. Hep paydaş olalım, güzellikleri yaşayalım. Şurada şu eksik bu da olsa çok iyi olur demek bizi çok mutlu eder ama hakaret ediliyorsa biz onu düzeltemeyiz."