Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Voleybol TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Bütün sporcularım benim evlatlarım - Voleybol Haberleri

        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Bütün sporcularım benim evlatlarım

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor ekranlarında Burcu Hakyemez'in sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 12:30 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bütün sporcularım benim evlatlarım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor ekranlarında Burcu Hakyemez'in sorularını yanıtladı.

        İşte Üstündağ'ın açıklamaları:

        "Öncelikle teşekkür ederim. İşimizi severek yapıyoruz, çocuklara samimi davranıyoruz. Kendi öz evladımız gibi dertlerine derman olmaya çalışıyoruz çok şükür ki bir dertleri de yok. Siz de gördünüz etkinliğe geldiler ilk geldikleri dakika, "Başkanım özledik sizi" dediler. Tayland'da beraberdik 20 gün zaten. Ben çok seviyorum evlatlarımı bunlar çok büyük gayret, efor sarf ediyorlar. Bunlar bu gayreti bu mücadeleyi verirken bizim de yapmamız gereken tek şey iyi bir aile, iyi bir baba nasıl olunur bunu göstermeye çalışıyoruz."

        "Kadınlarla yaşadığımız bu gururun ardından erkeklerin muhtemeş bir performansı vardı. Kafileye gitmeden önce ben çok muhteşem bir derece alacağımızı, bu takıma çok inandığımı, yaş ortalaması dünyanın en düşük takımlarından olduğunu söyledim. 4 takımdan 2 takım çıkıyordu. Biz burada namağlup birinci çıktık. 16 yarışında da Hollanda ile karşılaştık. Orada da göze hoş gelen mükemmel bir takım gördük. Fakat sonrasında mazeretler üretmeyi seven biri değilim ama Polonya geldi. Polonya bizim tarafımızdan giden gruptan hala dünya lideri şu anda ve final oynadı. Diğer taraftan Bulgaristan final oynadı biz onları Adis'in ve Kaan'ın olmadığı kadroda biz onları kendi evinde 3-0 yenmiştik. Bizim o grupta olmamamız bir şanssızlıktı."

        "Eleştiri çok güzel yapıcı eleştiriler harika ama beni bazen üzen eleştiriler oldu. Haksız eleştiriler kızlarımızı üzdü. Sosyal medyayı çok takip etmiyorum ama gözümüze sokuyorlar. Hep paydaş olalım, güzellikleri yaşayalım. Şurada şu eksik bu da olsa çok iyi olur demek bizi çok mutlu eder ama hakaret ediliyorsa biz onu düzeltemeyiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Habertürk Anasayfa