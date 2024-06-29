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        Haberler Spor Voleybol TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti - Voleybol Haberleri

        TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti

        Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:46
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        TVF Asbaşkanı Göksu hayatını kaybetti
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        Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, vefat etti.

        Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı, Türk voleybolunun sevilen isimlerinden Ahmet Göksu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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