Gerçeğin Peşinde neden yok? Yayından kaldırıldı mı? sorularının cevabı merak konusu oldu. Serap Paköz'ün sunduğu program yılbaşından beri ekranlara gelmedi. İşte, haberin detayları...

"GERÇEĞİN PEŞİNDE" NEDEN YOK?

Sunuculuğunu Serap Paköz'ün yaptığı Gerçeğin Peşinde programı daha önce reyting sonuçlarında istediği başarıyı yakalayamaması nedeniyle yayın saatinde değişikliğe gidilmişti. Müge Anlı ile rekabet içerisinde olan program tekrardan isteiği verimi alamadığı için yılbaşından itibaren yayından kaldırıldı. Fakat konuya ilişkin TV8'den resmi bir açıklama yayınlanmadı.

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Serap Paköz 15 Haziran 1965 Ankara doğumludur.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi’nde okurken TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D’de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV’de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti.

Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Bizbize programı'nı hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programı'nı hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programı'nı hazırlayıp sunmuştur.29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunmaktadır