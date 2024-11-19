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        Haberler Bilgi Spor TV8 CANLI İZLE KESİNTİSİZ || UEFA Uluslar Ligi Karadağ Türkiye milli maçı TV8 canlı yayın izle şifresiz ekranı (TV8 frekans ayarları ve 19 Kasım yayın akışı)

        TV8 canlı izle ekranı ile milli maç takip et! Karadağ Türkiye maçı TV8 canlı yayın izle şifresiz

        TV8 canlı izle ekranı milli maç için araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ deplasmanında sahaya çıkacak. Karadağ - Türkiye maçı TV8'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler milli maç canlı izle linki araştırmalarına hız kazandırdı. TV8 frekans ayarları ve 19 Kasım yayın akışı da gündemdeki yerini aldı. İşte, UEFA Uluslar Ligi Karadağ - Türkiye milli maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:31
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        • 1

          UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında Karadağ’a konuk olacak. Milli maç TV8 canlı izle ekranı ile takip edilecek. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala milli maç canlı izle linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. TV8 frekans ayarları, uydu bilgileri ve 19 Kasım yayın akışı başta olmak üzere mücadeleye ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte, Karadağ - Türkiye maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri…

        • 2

          KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Karadağ - Türkiye maçı, 19 Kasım Salı günü yani bu akşam saat 22.45’te başlayacak.

          Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.

        • 3

          KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak olan mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        • 5

          19 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Dizi

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

          11:00 MasterChef Türkiye

          12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          22:45 Karadağ - Türkiye / UEFA Uluslar Ligi - Canlı

        • 6

          TV8 FREKANS BİLGİSİ

          Uydu

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12356 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 7100 Ksym/s

          Fec: 2/3

        • 7

          UYDU KABLO TV DIGITURK TELEDÜNYA

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12346 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 9600 Ksym/s

          Fec: 3/4

        • 8

          KABLO TV

          Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

          DIGITURK

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