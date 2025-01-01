Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
''Bugün televizyonda neler var?" sorusu yanıt buldu. Yeni yılın ilk gününü evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, bugün TV'de neler var sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak 2025 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bilindiği üzere yılın ilk haftası olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Peki, bugün kanallarda neler var? İşte, 1 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı…
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1 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı listesi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Yeni yılın ilk gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Ocak 2025 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
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1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Kızılcık Şerbeti
09:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
10:15 İbo ile Güllüşah
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şendul Şaban
22:00 Çarıklı Milyoner
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Şendul Şaban
04:15 Çarıklı Milyoner
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:50 Belalı Tanık 2 / Yabancı Sinema
01:00 Belalı Tanık 2 / Yabancı Sinema
03:00 Aldatmak
05:40 Hercai
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Annem Ankara
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sen Ağlama İstanbul
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 RTÜK Belgesel
22:30 Çınar Ağacı
00:30 Çınar Ağacı
02:30 Erkenci Kuş
04:30 Söz
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2025 / Yeni Sezon
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.00 Hayallerinin Peşinde
06.45 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Türk Sineması "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"
14.40 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Sen Türkülerini Söyle
23.55 Kesişme:İyi ki Varsın Eren
01.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.55 Yaşam Başka Yerde
04.15 Sen Türkülerini Söyle
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NOW YAYIN AKIŞI
07.00 Şahane Hayatım
08.00 Çalar Saat
10.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
02.15 Ruhun Duymaz
04.15 Bay Yanlış
05.30 Şahane Hayatım
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