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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 1 OCAK 2025: Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        ''Bugün televizyonda neler var?" sorusu yanıt buldu. Yeni yılın ilk gününü evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, bugün TV'de neler var sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak 2025 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bilindiği üzere yılın ilk haftası olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Peki, bugün kanallarda neler var? İşte, 1 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:30
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        • 1

          1 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı listesi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Yeni yılın ilk gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Ocak 2025 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:45 Kızılcık Şerbeti

          09:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

          10:15 İbo ile Güllüşah

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Şendul Şaban

          22:00 Çarıklı Milyoner

          00:15 Sandık Kokusu

          02:45 Şendul Şaban

          04:15 Çarıklı Milyoner

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Can Borcu

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          22:50 Belalı Tanık 2 / Yabancı Sinema

          01:00 Belalı Tanık 2 / Yabancı Sinema

          03:00 Aldatmak

          05:40 Hercai

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Küçük Ağa

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:15 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          23:15 Annem Ankara

          02:00 Zalim İstanbul

          04:30 Kuzey Güney

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Sen Ağlama İstanbul

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 RTÜK Belgesel

          22:30 Çınar Ağacı

          00:30 Çınar Ağacı

          02:30 Erkenci Kuş

          04:30 Söz

        • 6

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Dizi

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

          11:00 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor 2025 / Yeni Sezon

          02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          04:30 Aramızda Kalmasın

        • 7

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06.00 Hayallerinin Peşinde

          06.45 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Türk Sineması "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"

          14.40 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Sen Türkülerini Söyle

          23.55 Kesişme:İyi ki Varsın Eren

          01.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          03.55 Yaşam Başka Yerde

          04.15 Sen Türkülerini Söyle

        • 8

          NOW YAYIN AKIŞI

          07.00 Şahane Hayatım

          08.00 Çalar Saat

          10.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          13.30 En Hamarat Benim

          16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

          19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

          02.15 Ruhun Duymaz

          04.15 Bay Yanlış

          05.30 Şahane Hayatım

        • 9
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