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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı güncel liste! 15 Haziran Bugün TV’de neler, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1

        TV yayın akışı güncel liste! Bugün TV'de neler, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bugün TRT1'de saat 19.00'da UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Kanal D'de Shrek filmi izleyiciyle buluşacak olup Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlanacak. İşte 15 Haziran Cumartesi tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 17:55 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:57
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        • 1

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

          Güldür Güldür Show bu akşam 20.00’da Show TV’de

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Bahar

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Köşeyi Dönen Adam

          14:30 Sandık Kokusu

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Banker Bilo

          01:30 Bahar

          03:45 Baba

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        • 2

          İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

          EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Şampiyonada 1. grup karşılaşmaları 14-18 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak. İspanya - Hırvatistan mücadelesi cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

          EURO 2024 heyecanı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06.10 Beni Böyle Sev

          09.05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

          10.00 Hayallerinin Peşinde

          11.30 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

          13.00 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"

          16.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Macaristan-İsviçre

          18.00 Ana Haber

          19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-Hırvatistan

          22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İtalya-Arnavutluk"

          00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01.50 Gönül Dağı

          04.25 Hayallerinin Peşinde

        • 3

          SUCU KAMİL

          Tüm mahalle tarafından tanınan sucu kamil çok sevilmektedir. Hayatında kalbini kaptırdığı tek kadına bir türlü onu sevdiğini söyleyemeyen kamil bir gün cesaretini toplayıp yemeğe çıkarmayı tekif eder. Nasıl olduysa kızda bunu kabul eder tamda film yemek sonrasındaki gelen hesapla komik anların yaşanması başlayacaktır.

          SUCU KAMİL FİLMİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Pulsar

          08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

          10:30 Hanım Köylü

          13:15 Vikingler Büyük Macera

          14:45 Bay Link Kayıp Efsane

          16:45 Güzel Köylü

          19:00 Star Haber

          20:00 İbo Show

          22:45 Sucu Kamil

          00:30 İstanbullu Gelin

          03:15 Baba Ocağı

        • 4

          SHREK 2

          Shrek ile Fiona balayından dönmüştür. Fiona'nın ailesinden gelen bir davet mektubuyla karşılaşırlar. Fiona'nın kral babasıyla kraliçe annesi, yeni evli çifti Uzak Ülke'ye davet etmektedir. Bunun üzerine yanlarına Eşek'i de alarak yola çıkarlar. Prensesin geri dönüşünü kutlamak için Uzak Ülke'nin vatandaşları sokaklara dökülmüştür. Kral ve Kraliçe de sevgili kızlarının ve hiç tanımadıkları damatlarının (yeni Prens) dönüşünü heyecanla beklemektedir. Ancak her ikisi de yeni damatlarının dış görünümüne hazırlıklı değildir. Üstelik sevgili kızları da çok değişmiştir. Shrek ile Fiona'nın bilmediği bazı gerçekler vardır. Bu sürpriz evlilikle birlikte Fiona'nın kral babasının geleceğe yönelik planları suya düşmüştür. Bunun üzerine o ana kadar ki bütün gelişmeleri tersine çevirebilmek için Fiona'nın Peri Vaftiz Annesinden, Yakışıklı Prensten ve ünlü canavar avcısı Çizmeli Kedi'den yardım ister.

          SHREK 2 FİLMİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Kayıp Çocuklar Masalı

          16:00 Yalan

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Shrek 2

          21:45 Alita: Savaş Meleği

          00:30 Çok Akustik

          02:45 Güneşin Kızları

          04:00 Müzik Arası

          05:00 Tatlı İntikam

        • 5

          ALADDİN FİLMİ

          Aladdin, sihirli bir lamba sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken, kendisini zorlu bir maceranın içerisinde bulan bir gencin hikayesini konu ediyor. Aladdin, zamanını Agrabah şehrinde pazardan yiyecek çalarak geçiren fakir bir gençtir.

          ATV YAYIN AKIŞI

          07: 30 atv'de Hafta Sonu

          10: 00 Akıncı Çizgi Dizi

          10: 30 İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları / Animasyon

          11: 50 Maide'nin Altın Günü / Yerli Sinema

          14: 00 Alan

          17: 00 Kirpi Sonic / Yabancı Sinema

          19: 00 atv Ana Haber

          20: 00 Alaaddin / Yabancı Sinema

          22: 40 Örümcek Adam: Eve Dönüş / Yabancı Sinema

          01: 20 Yalan Dolan / Yerli Sinema

          02: 45 Kuruluş Osman

          05: 10 Kalp Yarası

        • 6
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