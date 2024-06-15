TV yayın akışı güncel liste! Bugün TV'de neler, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bugün TRT1'de saat 19.00'da UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Kanal D'de Shrek filmi izleyiciyle buluşacak olup Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlanacak. İşte 15 Haziran Cumartesi tv yayın akışı listesi
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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
Güldür Güldür Show bu akşam 20.00’da Show TV’de
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Banker Bilo
01:30 Bahar
03:45 Baba
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İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Şampiyonada 1. grup karşılaşmaları 14-18 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak. İspanya - Hırvatistan mücadelesi cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.
EURO 2024 heyecanı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.10 Beni Böyle Sev
09.05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
13.00 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"
16.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Macaristan-İsviçre
18.00 Ana Haber
19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-Hırvatistan
22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İtalya-Arnavutluk"
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Gönül Dağı
04.25 Hayallerinin Peşinde
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SUCU KAMİL
Tüm mahalle tarafından tanınan sucu kamil çok sevilmektedir. Hayatında kalbini kaptırdığı tek kadına bir türlü onu sevdiğini söyleyemeyen kamil bir gün cesaretini toplayıp yemeğe çıkarmayı tekif eder. Nasıl olduysa kızda bunu kabul eder tamda film yemek sonrasındaki gelen hesapla komik anların yaşanması başlayacaktır.
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Pulsar
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
13:15 Vikingler Büyük Macera
14:45 Bay Link Kayıp Efsane
16:45 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 İbo Show
22:45 Sucu Kamil
00:30 İstanbullu Gelin
03:15 Baba Ocağı
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SHREK 2
Shrek ile Fiona balayından dönmüştür. Fiona'nın ailesinden gelen bir davet mektubuyla karşılaşırlar. Fiona'nın kral babasıyla kraliçe annesi, yeni evli çifti Uzak Ülke'ye davet etmektedir. Bunun üzerine yanlarına Eşek'i de alarak yola çıkarlar. Prensesin geri dönüşünü kutlamak için Uzak Ülke'nin vatandaşları sokaklara dökülmüştür. Kral ve Kraliçe de sevgili kızlarının ve hiç tanımadıkları damatlarının (yeni Prens) dönüşünü heyecanla beklemektedir. Ancak her ikisi de yeni damatlarının dış görünümüne hazırlıklı değildir. Üstelik sevgili kızları da çok değişmiştir. Shrek ile Fiona'nın bilmediği bazı gerçekler vardır. Bu sürpriz evlilikle birlikte Fiona'nın kral babasının geleceğe yönelik planları suya düşmüştür. Bunun üzerine o ana kadar ki bütün gelişmeleri tersine çevirebilmek için Fiona'nın Peri Vaftiz Annesinden, Yakışıklı Prensten ve ünlü canavar avcısı Çizmeli Kedi'den yardım ister.
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Kayıp Çocuklar Masalı
16:00 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Shrek 2
21:45 Alita: Savaş Meleği
00:30 Çok Akustik
02:45 Güneşin Kızları
04:00 Müzik Arası
05:00 Tatlı İntikam
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ALADDİN FİLMİ
Aladdin, sihirli bir lamba sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken, kendisini zorlu bir maceranın içerisinde bulan bir gencin hikayesini konu ediyor. Aladdin, zamanını Agrabah şehrinde pazardan yiyecek çalarak geçiren fakir bir gençtir.
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Akıncı Çizgi Dizi
10: 30 İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları / Animasyon
11: 50 Maide'nin Altın Günü / Yerli Sinema
14: 00 Alan
17: 00 Kirpi Sonic / Yabancı Sinema
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Alaaddin / Yabancı Sinema
22: 40 Örümcek Adam: Eve Dönüş / Yabancı Sinema
01: 20 Yalan Dolan / Yerli Sinema
02: 45 Kuruluş Osman
05: 10 Kalp Yarası
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