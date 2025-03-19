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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var? 19 Mart Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

        Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var? 19 Mart Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

        Televizyon ekranlarında bugün pek çok yapım bulunuyor. 19 Mart Çarşamba akşamı Eşref Rüya, İddiaların Aksine, Sandık Kokusu, Sahipsizler, Kuruluş Osman yayınlanacak. İşte 19 Mart 2025 kanallardaki tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:00
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        Tv yayın akışı
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        19 Mart Çarşmaba akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler bugün TV’de neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte tv yayın akışı

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        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

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        19:35 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Başka Bir Gün

        03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

        23:45 Hudutsuz Sevda

        02:15 Her Yerde Sen

        04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        05:45 Bay Yanlış

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

        17:00 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

        02:00 Sefirin Kızı

        05:45 Kiralık Aşk

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

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        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sandık Kokusu

        00:15 Siyah Kalp

        02:45 Bahar

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

        06:35 Vuslat

        10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:15 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

        14:35 Vefa Sultan

        16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        18:00 Ramazan Sevinci

        19:35 Ana Haber

        20:00 İddiaların Aksine

        20:00 Türk Sineması "Tay 2"

        22:00 Vefa Sultan

        01:15 Gönül Dağı

        02:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:10 Sahur Bereketi

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:15 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

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        13:15 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        22:45 Eşref Rüya

        01:30 Eşref Rüya

        03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

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