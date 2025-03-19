Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var? 19 Mart Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı
Televizyon ekranlarında bugün pek çok yapım bulunuyor. 19 Mart Çarşamba akşamı Eşref Rüya, İddiaların Aksine, Sandık Kokusu, Sahipsizler, Kuruluş Osman yayınlanacak. İşte 19 Mart 2025 kanallardaki tv yayın akışı listesi
19 Mart Çarşmaba akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler bugün TV’de neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte tv yayın akışı
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ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Başka Bir Gün
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
23:45 Hudutsuz Sevda
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:45 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
02:00 Sefirin Kızı
05:45 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:35 Vuslat
10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:15 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14:35 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:35 Ana Haber
20:00 İddiaların Aksine
20:00 Türk Sineması "Tay 2"
22:00 Vefa Sultan
01:15 Gönül Dağı
02:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:10 Sahur Bereketi
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
22:45 Eşref Rüya
01:30 Eşref Rüya
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti