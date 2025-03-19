Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var? 19 Mart Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

19 Mart Çarşmaba akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler bugün TV’de neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte tv yayın akışı

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ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

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19:35 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Başka Bir Gün

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

23:45 Hudutsuz Sevda

02:15 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:45 Bay Yanlış

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

02:00 Sefirin Kızı

05:45 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

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10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:35 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:15 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket 14:35 Vefa Sultan 16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 18:00 Ramazan Sevinci 19:35 Ana Haber 20:00 İddiaların Aksine 20:00 Türk Sineması "Tay 2" 22:00 Vefa Sultan 01:15 Gönül Dağı 02:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 04:10 Sahur Bereketi KANAL D YAYIN AKIŞI 06:15 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı REKLAM 13:15 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya 22:45 Eşref Rüya 01:30 Eşref Rüya 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti