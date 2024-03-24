TV yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi

Pazar akşamı ekrana gelecek olan diziler ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Star TV, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 kanalların yayın akışında diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken bazı kanallarda ise filmler yayınlanıyor. Peki bugün TV'de neler var? İşte 24 Mart 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı