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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı listesine göre diziler ve filmler belli oldu. Hafta sonu evde televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler bugün tv'de hangi dizi ve filmler var sorusuna yanıt arıyor. Haftanın yedinci günü dizilerine baktığımızda iddialı diziler yer alıyor. İşte TV yayın akışı 24 Mart 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 16:12 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:12
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        • 1

          Pazar akşamı ekrana gelecek olan diziler ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Star TV, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 kanalların yayın akışında diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken bazı kanallarda ise filmler yayınlanıyor. Peki bugün TV'de neler var? İşte 24 Mart 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı

        • 2

          ATV

          19: 10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

          20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

          23: 00 Aldatmak

          02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

          KANAL D

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Yargı

          00:15 İnci Taneleri

          02:00 Arka Sokaklar

        • 3

          TRT1

          19.30 Ana Haber

          20.00 Teşkilat

          00.15 3'te 3

          01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

          SHOW TV

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Sakar Şakir

          21:45 Kapıcılar Kralı

          23:30 Sakar Şakir

          STAR TV

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 Yerli dizi tekrar / Sinema

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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