TV yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi
TV yayın akışı listesine göre diziler ve filmler belli oldu. Hafta sonu evde televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler bugün tv'de hangi dizi ve filmler var sorusuna yanıt arıyor. Haftanın yedinci günü dizilerine baktığımızda iddialı diziler yer alıyor. İşte TV yayın akışı 24 Mart 2024
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Pazar akşamı ekrana gelecek olan diziler ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Star TV, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 kanalların yayın akışında diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken bazı kanallarda ise filmler yayınlanıyor. Peki bugün TV'de neler var? İşte 24 Mart 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı
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ATV
19: 10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
23: 00 Aldatmak
02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
KANAL D
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 İnci Taneleri
02:00 Arka Sokaklar
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TRT1
19.30 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3
01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı
SHOW TV
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 Kapıcılar Kralı
23:30 Sakar Şakir
STAR TV
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yerli dizi tekrar / Sinema
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