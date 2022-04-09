Televizyon seyircileri 9 Nisan TV yayın akışında hangi dizi, film, programlar ve haber bültenlerinin olduğunu merak ediyor. Dizi severler bu akşam televizyonda hangi yapımların olduğunu araştırıyor. 9 Nisan Cumartesi akşamı; Gönül Dağı, Kardeşlerim dizileri ve Survivor All Star 2022 yarışması yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 9 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;