TV yayın akışı 8 Ocak 2025: Televizyonda bu akşam neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1 tv yayın akışı
Televizyonda yayınlanacak yapımlar belli oldu. 8 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi ile dizilerin yeni bölümünün olup olmadığı, kanallarda hangi programların ekrana geleceği belli oldu. İşte tv yayın akışı listesi
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Çarşamba günü ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. Bu akşam ATV’de Galatasaray - Rams Başakşehir mücadelesi ekranlara gelecek. İşte, 8 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:15 Seksenler
14:25 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:15 Af
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kupa Günlüğü
20:30 Galatasaray-RAMS Başakşehir
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KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara- tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 RTÜK Belgesel
22:30 Dizi