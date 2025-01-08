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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 8 Ocak 2025: Televizyonda bu akşam neler var, hangi dizi ve filmler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1 tv yayın akışı

        TV yayın akışı 8 Ocak 2025: Televizyonda bu akşam neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1 tv yayın akışı

        Televizyonda yayınlanacak yapımlar belli oldu. 8 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi ile dizilerin yeni bölümünün olup olmadığı, kanallarda hangi programların ekrana geleceği belli oldu. İşte tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 11:32 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:32
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        • 1

          Çarşamba günü ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. Bu akşam ATV’de Galatasaray - Rams Başakşehir mücadelesi ekranlara gelecek. İşte, 8 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        • 2

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          13:15 Seksenler

          14:25 Masumlar Apartmanı

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Sen Türkülerini Söyle

          00:15 Af

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Sandık Kokusu

          00:15 Siyah Kalp

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kupa Günlüğü

          20:30 Galatasaray-RAMS Başakşehir

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:15 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          19:00 Kanal D Ana Haber

          20:00 Annem Ankara- tekrar

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 RTÜK Belgesel

          22:30 Dizi

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