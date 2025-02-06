Tv yayın akışı 6 Şubat 2025: Bu akşam TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyonda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. İşte 6 Şubat 2025 TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, Now, Show TV yayın akışı…
TV yayın akışı 6 Şubat Perşembe günü için araştırılıyor. Aynı zamanda bugün televizyon kanallarında yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. İşte tv yayın akışı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yerli Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 John Wick 3
22:30 John Wick 3
00:30 Yalı Çapkını
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Başka Bir Gün
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün (yeni bölüm)
22:45 Başka Bir Gün
01:00 Başka Bir Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.20 Benim Güzel Ailem
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yıkılmayan Hayallerim
20.25 Birlikte Yeniden
20.40 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.00 Yabancı Sinema "1917"
02.15 Yıkılmayan Hayallerim
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:15 Adım Farah