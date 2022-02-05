Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)

02:30 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Yalnız Kurt

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Kalp Yarası

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Çok Güzel Hareketler 2

02:45 Hayalet Kurtarma Operasyonu (Yabancı Sinema)

04:15 Müzik Arası

05:15 Geniş Aile

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Maske Kimsin Sen?

00:15 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

02:15 Yasak Elma 04:30 Kefaret

06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

15:30 Söz 18:45 Star Haber

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

22:30 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

00:45 Kaderimin Oyunu

03:30 Söz

05:30 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)

17:30 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Keloğlan İle Cankız (Yerli Sinema)

08:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı (Yerli Sinema)

10:00 Tozkoparan İskender

11:50 112 Acil Çağrı

13:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

16:10 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

03:50 Masumlar Apartmanı