Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Üç Kuruş
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)
- 02:30 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)
- 04:15 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Kardeşlerim
- 13:00 Yalnız Kurt
- 16:00 Yalnız Kurt
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Yalnız Kurt
- 03:20 Kalp Yarası
- 05:50 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda’nın Mutfağı
- 14:00 Camdaki Kız
- 16:15 Sadakatsiz
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 00:30 Çok Güzel Hareketler 2
- 02:45 Hayalet Kurtarma Operasyonu (Yabancı Sinema)
- 04:15 Müzik Arası
- 05:15 Geniş Aile
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:30 Memet Özer İle Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 16:00 Yasak Elma
- 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
- 21:45 Maske Kimsin Sen?
- 00:15 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
- 02:15 Yasak Elma 04:30 Kefaret
- 06:00 Kadın
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Pulsar
- 09:30 Çizgi Film Kuşağı
- 10:00 Burcu İle Hafta Sonu
- 12:00 Bir Demet Tiyatro
- 13:45 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
- 15:30 Söz 18:45 Star Haber
- 20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
- 22:30 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
- 00:45 Kaderimin Oyunu
- 03:30 Söz
- 05:30 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
- 09:45 Süper 1 Takım
- 10:00 Bir Yemek Olsan
- 10:45 Kırmızı Oda
- 15:00 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)
- 17:30 Survivor All Star
- 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Kırmızı Oda
- 03:30 8X8
- 04:45 Bilginiz Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:10 Keloğlan İle Cankız (Yerli Sinema)
- 08:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı (Yerli Sinema)
- 10:00 Tozkoparan İskender
- 11:50 112 Acil Çağrı
- 13:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 16:10 Masumlar Apartmanı
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 01:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 03:50 Masumlar Apartmanı
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