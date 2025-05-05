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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 5 MAYIS 2025 KANAL KANAL | Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 5 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 5 Mayıs 2025 listesi ile bugün ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' soruları yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra yarışma programları, yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor gibi sevilen yapımlar yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. İşte, 5 Mayıs 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:19
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        • 1

          5 Mayıs 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün Kanal D’de Uzak Şehir, ATV’de Uzak Şehir, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri yayınlanacak. Diğer kanallarda ise Rambo: Son Kan Çakallarla Dans 6, Ölümsüzlük Oyunu, Büyük Felaket gibi yabancı filmler ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Mayıs 2025 Pazartesi Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kızılcık Şerbeti

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Ölümsüzlük Oyunu

          22:30 Gri Kurt

          00:15 Bahar

          02:45 Ölümsüzlük Oyunu

          04:30 Kuma

          05:45 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          00:15 Eşref Rüya

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06.20 Vuslat

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Seksenler

          14.35 Teşkilat

          17.40 Lingo Türkiye

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          00.15 Yabancı Sinema "Güvercin Hırsızları"

          01.35 Teşkilat

          03.50 Seksenler

          04.45 Lingo Türkiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Rambo: Son Kan / Yabancı Sinema

          21:50 Dedektif Galban / Yabancı Sinema

          23:50 Can Borcu

          02:40 Aldatmak

          05:30 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Büyük Felaket

          22:15 Büyük Felaket

          00:15 Kral Kaybederse

          02:15 Kalbimin Efendisi

          04:00 Sefirin Kızı

          05:30 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.30 İlk Bakış

          08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          13.30 En Hamarat Benim

          16.30 Karagül

          19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20.00 Çakallarla Dans 6

          00.45 Kızıl Goncalar

          03.30 Adım Farah

          05.00 Her Yerde Sen

          06.00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım / Canlı

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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