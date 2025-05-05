TV yayın akışı 5 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı 5 Mayıs 2025 listesi ile bugün ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' soruları yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra yarışma programları, yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor gibi sevilen yapımlar yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. İşte, 5 Mayıs 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...
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5 Mayıs 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün Kanal D’de Uzak Şehir, ATV’de Uzak Şehir, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri yayınlanacak. Diğer kanallarda ise Rambo: Son Kan Çakallarla Dans 6, Ölümsüzlük Oyunu, Büyük Felaket gibi yabancı filmler ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Mayıs 2025 Pazartesi Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ölümsüzlük Oyunu
22:30 Gri Kurt
00:15 Bahar
02:45 Ölümsüzlük Oyunu
04:30 Kuma
05:45 Kızılcık Şerbeti
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.20 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00.15 Yabancı Sinema "Güvercin Hırsızları"
01.35 Teşkilat
03.50 Seksenler
04.45 Lingo Türkiye
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Rambo: Son Kan / Yabancı Sinema
21:50 Dedektif Galban / Yabancı Sinema
23:50 Can Borcu
02:40 Aldatmak
05:30 Hercai
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Büyük Felaket
22:15 Büyük Felaket
00:15 Kral Kaybederse
02:15 Kalbimin Efendisi
04:00 Sefirin Kızı
05:30 Aramızda Kalsın
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NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Çakallarla Dans 6
00.45 Kızıl Goncalar
03.30 Adım Farah
05.00 Her Yerde Sen
06.00 Kefaret
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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