        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 5 Ekim 2025 Pazar || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 5 Ekim 2025 Pazar: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izleyicileri, hemen hemen her gün olduğu gibi bugün de "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanallarda her gün birbirinden farklı formatta ve türde birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden seyirciler, 5 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 5 Ekim Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 05.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:55
          Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca program, yarışma, dizi ve film yer alıyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 5 Ekim 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler olacak? İşte 5 Ekim Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:45 Yumurcak Küçük Kovboy

          15:30 Eşref Rüya

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Uzak Şehir

          23:15 Arka Sokaklar

          02:00 Poyraz Karayel

          04:15 Baht Oyunu

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Veliaht

          15:30 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Veliaht

          23:15 Bahar

          01:30 Kızılcık Şerbeti

          03:45 Veliaht

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:20 Dizi TV

          12:10 Aşk ve Gözyaşı

          16:00 Aynadaki Yabancı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aynadaki Yabancı

          03:00 Kardeşlerim

          05:30 Bir Gece Masalı

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:00 Aramızda Kalsın

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:30 Sahipsizler

          19:00 Star Haber

          20:00 Çarpıntı

          04:00 Türk Müziği

          04:45 Dürüye'nin Güğümleri

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:28 İstiklal Marşı

          05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:25 Kalk Gidelim

          09:25 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Gönül Dağı

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Cennetin Çocukları

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:10 Seksenler

          03:15 Gönül Dağı

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ben Leman

          14:00 Kıskanmak

          16:15 Halef: Köklerin Çağrısı

          19:00 Ozak Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Ben Leman

          23:00 Kıskanmak

          01:30 Ben Leman

          04:00 İnadına Aşk

          05:15 Şahane Hayatım

          06:00 Karagül

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 İtiraf Et

          16:15 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
