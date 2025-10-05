TV yayın akışı 5 Ekim 2025 Pazar: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca program, yarışma, dizi ve film yer alıyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 5 Ekim 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler olacak? İşte 5 Ekim Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Yumurcak Küçük Kovboy
15:30 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehir
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Poyraz Karayel
04:15 Baht Oyunu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Veliaht
23:15 Bahar
01:30 Kızılcık Şerbeti
03:45 Veliaht
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Aynadaki Yabancı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aynadaki Yabancı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
04:00 Türk Müziği
04:45 Dürüye'nin Güğümleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:10 Seksenler
03:15 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ben Leman
14:00 Kıskanmak
16:15 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Ozak Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ben Leman
23:00 Kıskanmak
01:30 Ben Leman
04:00 İnadına Aşk
05:15 Şahane Hayatım
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İtiraf Et
16:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
