Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 6 Kişi 'Yabancı Film'

02.00 6 Kişi 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.45 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Yasak Bölge 'Yabancı Film'

02.15 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi'

22.30 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.45 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Star Trek Sonsuzluk 'Yabancı Film'

22.30 Süper Magazin

00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Şans Kapıyı Çalınca

23.15 Uçuş Ekibi 'Yabancı Film'

01.25 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

04.40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası 'Türk Filmi'

21.50 7. Koğuştaki Mucize 'Yabancı Film'

00.35 Şampiyon 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)