Her Pazartesi akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü ekrana gelecek yapımlar 31 Mart 2025 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi dizilerin bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, Bayramın 2. günü TV'de neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte yanıtı…