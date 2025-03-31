TV yayın akışı 31 Mart 2025: Bayramın 2. günü TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününün akşamında televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler ''Bayramın 2. günü televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Kanalların günlük yayın akışı ile 31 Mart Pazartesi günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Peki, Bugün TV'de neler var? İşte 31 Mart 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı…
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Her Pazartesi akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü ekrana gelecek yapımlar 31 Mart 2025 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi dizilerin bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, Bayramın 2. günü TV'de neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte yanıtı…
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Deha
10:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arif V 216
22:45 Sakar Şakir
00:30 Siyah Kalp
03:00 Deha
05:45 Kızılcık Şerbeti
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Gece Masalı
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Zoraki Misafir
22:30 Karanlık Bölge
00:50 Zoraki Misafir
03:15 Karanlık Bölge
05:30 Hercai
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Eşref Rüya
02:00 Yargı
04:30 Kuzey Güney
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STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar
16:45 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah
22:15 Eyvah Eyvah
00:30 Kral Kaybederse
02:30 Sefirin Kızı
03:30 Kiralık Aşk
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TRT1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Hayallerinin Peşinde
07:00 Vuslat
10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Lingo Türkiye
22:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
01:35 Türk Sineması "Bayram Havası"
03:35 Lingo Türkiye
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Dizi
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim?
04:00 Gazete Magazin
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NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
23:15 Hudutsuz Sevda
01:45 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
06:00 Kefaret