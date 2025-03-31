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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 31 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 31 Mart 2025: Bayramın 2. günü TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Ramazan Bayramı'nın ikinci gününün akşamında televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler ''Bayramın 2. günü televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Kanalların günlük yayın akışı ile 31 Mart Pazartesi günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Peki, Bugün TV'de neler var? İşte 31 Mart 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:05
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        • 1

          Her Pazartesi akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü ekrana gelecek yapımlar 31 Mart 2025 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi dizilerin bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, Bayramın 2. günü TV'de neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte yanıtı…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Deha

          10:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Arif V 216

          22:45 Sakar Şakir

          00:30 Siyah Kalp

          03:00 Deha

          05:45 Kızılcık Şerbeti

          31 MART 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Bir Gece Masalı

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Zoraki Misafir

          22:30 Karanlık Bölge

          00:50 Zoraki Misafir

          03:15 Karanlık Bölge

          05:30 Hercai

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          23:15 Eşref Rüya

          02:00 Yargı

          04:30 Kuzey Güney

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar

          16:45 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Eyvah Eyvah

          22:15 Eyvah Eyvah

          00:30 Kral Kaybederse

          02:30 Sefirin Kızı

          03:30 Kiralık Aşk

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

          06:15 Hayallerinin Peşinde

          07:00 Vuslat

          10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:40 Teşkilat

          17:15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Lingo Türkiye

          22:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          01:35 Türk Sineması "Bayram Havası"

          03:35 Lingo Türkiye

        • 7

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:30 Dizi

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          09:00 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim?

          04:00 Gazete Magazin

        • 8

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Kızıl Goncalar

          23:15 Hudutsuz Sevda

          01:45 Şahane Hayatım

          03:30 Son Yaz

          06:00 Kefaret

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