Televizyon ekranlarında günün programı belli oldu. Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları ve Yalı Çapkını gibi sevilen dizilerin ekranlara geleceği günde MasterChef Türkiye ve Gelinin Mutfakta gibi yarışmalar da izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, 3 Kasım Cuma günü itibariyle televizyon yayın akışı...