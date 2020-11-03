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TV yayın akışı 3 Kasım 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 3 Kasım Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 3 Kasım Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı

03.11.2020 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
TV yayın akışı 3 Kasım 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Yakışıklı
22:00 Öldürme Arzusu
23:45 Yakışıklı

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'Da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Baraj

TRT 1 YAYIN AKIŞI


15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye

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